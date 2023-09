For Family Reisen präsentiert Katalog 2024

Das Wachstum bei For Family Reisen ist schon beim ersten Griff zum Katalog spürbar: Der Katalog 2024 ist von 60 auf 92 Seiten gewachsen - und bietet Familien damit insgesamt 70 Erlebnisreisen in 42 Länder weltweit. Darunter auch sieben neue Gruppenreisen die nach Namibia und Botswana, Kolumbien, Tunesien, Teneriffa, Island, nach Oman und an die Westküste der USA führen.

Erlebnisreisen für Familien mit Teenagern

Zu den Neuzugängen unter den Gruppenreisen unter anderem auch drei Reisen, die sich speziell an Familien mit Jugendlichen ab 12 Jahren richten: „Oman Family & Teens“ beinhaltet nicht nur kulturelle Klassiker, sondern auch Erlebnisse, die bei Teenagern für Begeisterung sorgen, wie zwei Nächte im Wüstencamp in Wahiba Sands mit Sandboarding-Tour und Sonnenuntergang in den Dünen. Die neue Tour „Kolumbien Family & Teens“ lockt junge Reisende unter anderem mit einem Street Art-Workshop und der Möglichkeit, ein eigenes Graffiti zu malen sowie einer Mountainbike-Tour durch den Los Nevados Nationalpark. Familien, die das Safari-Fieber gepackt hat, finden im Katalog 2024 eine neue Kombination Namibia-Botswana Family & Teens inkl. Zeltübernachtung in der afrikanischen Savanne.

Neue Familienreisen in Afrika & Amerika

Das Prinzip, bei allen Reisen Naturerlebnisse, authentische Begegnungen und Abenteuer-Elemente mit einzuplanen, die Kinder begeistern, gilt natürlich auch für die Neuzugänge bei den Familienreisen. So geht es bei „Tunesien for family“ zu den berühmten Star Wars Drehorten und bei einer 4x4 Jeep-Tour durch die Dünenlandschaft ist familiengerechter Nervenkitzel angesagt.

Ebenfalls neu ist die Tour „USA Westküste for family“ mit den Highlights der vier Bundesstaaten Kalifornien, Nevada, Utah und Arizona und einer Übernachtung im traditionellen Hogan des Navajo-Indianer. Die schönsten Familienrouten der Westküste Amerikas werden ab Oktober auch als Individualreise buchbar sein. Für alle, die gerne in Europa bleiben möchten, bieten sich mit den Gruppenreisen „Island for family“ und „Teneriffa for family“ ebenfalls neue Destinationen im Portfolio des Kölner Veranstalters.

Sehr gute Aussichten für 2024

Dass ausgerechnet jetzt viele neue Touren aufgelegt werden, ist kein Zufall: „Das Jahr 2023 ist für For Family Reisen das erfolgreichste Jahr aller Zeiten“, sagt Geschäftsführerin Nadja Albrecht. „Viele Familien konnten ihre Reisepläne nach den starken Einschränkungen durch die Pandemie endlich nachholen. Für 2024 erweitern wir unser weltweites Portfolio erneut, auch um unsere zahlreichen Stammkunden wieder mit neuen Reisezielen begeistern zu können.“

Zu den Bestsellern 2023 zählen Namibia, Südafrika, Costa Rica, Mexiko und Thailand. In Europa liegen Madeira und Schweden bei den Buchungen vorne. Im Orient gehören Marokko und Ägypten zu den ganz großen Gewinnern mit Wachstumszahlen von über 100%. Größter Verlierer ist 2023 Kuba aufgrund der angespannten Wirtschaftssituation sowie Florida durch den starken Preisanstieg bei den Hotelleistungen.

Weitere Information zu For Family Reisen unter: www.familien-reisen.com (red)