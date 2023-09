TUI-Exklusivtour nach Apulien für Springer Reisen

Begleitet wurde die Reisegruppe dabei von Thomas Müller, TUI Österreich Verkaufsleitung Süd, und Silvana Redo, Robinson Regional Manager Sales & Marketing Austria, ab Wien bzw. Venedig in den südöstlichen Teil von Italien nach Apulien. Ebenfalls mit dabei waren Springer Reisen Geschäftsführerin Dr. Andrea Brennacher-Springer und Verkaufsleiter Thorsten Gruber.

Gemeinsam Apulien entdecken

Die Reisenden checkten im Premium-Club Robinson Apulia ein und konnten sich bereits am ersten Abend bei einem Rundgang mit dem General Manager des Clubs, Lars Kretschmer, vom Angebot überzeugen. Bei dieser Exklusivtour stand die Erkundung von Apulien sowie Neuigkeiten zu TUI und Robinson für das Jahr 2023 im Vordergrund.

Bei einem Tagesausflug ging es für die Teilnehmenden dann nach Lecce, um die Stadt auf der Halbinsel Salento in Apulien hautnah zu entdecken. Am Abend konnten sich die Reisenden auf ein gemeinsames Abendessen in der Trattoria mit Salento Buffet freuen und den Abend bei der Casino Night am Robinson Schachbrett ausklingen lassen. Am 17. Mai ging es für die Reisenden nach drei intensiven Tagen wieder zurück nach Wien bzw. Venedig. (red)