TUI Hautnah Infoabend in Völkermarkt

Insgesamt 15 Agents nahmen am 31. August an dem abendlichen Event, bei dem Thomas Müller, TUI Österreich Key Account Manager und Verkaufsleiter Süd, sie über Neuigkeiten und aktuelle Highlights aus der Welt von TUI informierte, teil.

Neuigkeiten aus der Welt von TUI

Die TeilnehmerInnen des Informationsabends wurden dieses Mal in das Pop-up Restaurant Bär & Schaf Wirtschaft im Kulturgasthof Prinz Johann in Völkermarkt geladen und mit kulinarischen Highlights sowie hervorragenden Weinen verwöhnt. Thomas Müller freute sich, nun auch den Agents in der Kärntner Stadtgemeinde die TUI-Neuigkeiten, wie etwa aktuelle Last Minute Angebote und Flüge ab Graz in den Herbstferien sowie im Winter 2023/24 und über Highlights zu neuen Destinationen, wie etwa die Kapverden ab dem Winter 2023/24, vorstellen zu können. (red)