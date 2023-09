Kuoni Reisen Klosterneuburg ist übersiedelt

Das Team rund um Georg Wenisch freut sich, Kunden ab sofort am neuen Standort - am Stadtplatz 37 - begrüßen zu können.

Harald Kraus, Vertriebsleiter von Kuoni sei sehr stolz auf das gesamte Team, das mit viel Aufwand und Liebe zum Detail mitgeholfen habe, das neue Geschäftslokal mitzugestalten und zu übersiedeln.

"Die Technik am neuesten Stand und zusammen mit der Kuoni Wissensdatenbank steht einer perfekten Beratung, verbunden mit perfekten Moment für unser Kunden, nichts mehr im Weg", freut sich das Kuoni Reisebüro in Klosterneuburg. (red)