GTA: Neue Rundreisen, neue Kreuzfahrten

Neben den Rundreise-Dauerbrennern Schottland, Irland, Island sowie Marokko, warten 2024 auch spannende neue Abenteuer auf die KundInnen. Neu geht nach Jordanien, Israel und in den Oman sowie in die Sonnendestinationen Portugal und Zypern. In der Provence und Côte d’Azur in Südfrankreich, dem Baltikum sowie dem Norden Spaniens warten ebenfalls GTA-Reiseabenteuer. In Skandinavien gibt es neben dem Klassiker der großen Rundreise einen Besuch der Königsstädte samt Minikreuzfahrt im Programm. Auch die Ägypten Rundreise, ein gelungener Mix aus Kultur, Badeurlaub und Kreuzfahrt, ist wieder mit dabei.

Am Wasser viel Neues

Mit der MS Nestroy geht es erstmals auf Advent-, Weihnachts- und Silvesterfahrten auf der Donau. Danach erfolgt das Kabinenupdate (bequeme Doppelbetten in allen Kabinen), ehe die neue Saison beginnt. In der geht es für die MS Nestroy - neben der klassischen Donaukreuzfahrt – von Wien auch zum Eisernen Tor und zurück, ohne Flug. Die MS Aurora befährt einige der schönsten Flüsse Europas in den Niederlanden, die Mosel und den Rhein sowie die beliebte Strecke von Amsterdam nach Wien.

Die MS Voyage sowie die MS Gloria schippern auf den französischen Flüssen Rhône und Seine, während die MS Douro Spirit auf dem bezaubernden Rio Douro bleibt. Die MS Junker Jörg, die MS Thurgau Chopin oder die MS Thurgau Saxonia zeigen den Gästen die Ostsee und den Norden Deutschlands.

Mit der MS Hamburg und der MS Seaventure sind erstmals auch zwei kleine, feine Hochseekreuzfahrtschiffe im Programm, die spannende Destinationen in nördlichen Gefilden wie Grönland und der Antarktis ansteuern. (red)