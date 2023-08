Flughafen Wien AG: Airport City wächst weiter

Die internationale Immobilienentwicklungs- und Investitionsfirma Helios errichtet gemeinsam mit AYKA Solutions zwischen Flughafen Wien und Fischamend einen der größten Logistikparks Österreichs. Die beiden größten Mieter stehen derweil schon fest: Die beiden SPAR-Tochterunternehmen INTERSPAR und Hervis werden jeweils einen neuen zentralen Lagerstandort eröffnen.

Bau schafft Arbeitsplätze & Wertschöpfung

Heute, am 30. August 2023, hat dazu der Spatenstich mit Thomas Ram, Bürgermeister von Fischamend, Christoph Traunig, Managing Director Europe Helios, Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG und Wolfgang Scheibenpflug, Bereichsleiter Immobilienmanagement und Standortentwicklung, stattgefunden.

Mag. Christoph Traunig MBA, Director Europe der Helios Real Estate sagte im Zuge des Spatenstichs: „Die Nähe zum Flughafen Wien, zur Autobahn und damit der Zugang zu globalen und lokalen Lieferketten ist für uns und unsere Mieter ein absoluter Standortvorteil. 100% der künftigen Logistikfläche sind bereits an österreichische Unternehmen vergeben. Das Projekt schreitet rasch voran und wir freuen uns schon jetzt auf die baldige Inbetriebnahme."

Auch Mag. Thomas Ram, Bürgermeister der Stadtgemeinde Fischamend, freut sich über den Bau und sagt: „Der neue Logistikpark schafft zahlreiche Arbeitsplätze und Wertschöpfung in unserer Region. Das stärkt nicht nur Fischamend, sondern die gesamte Umgebung und ich bedanke mich bei den Projektbetreibern für die gute und konstruktive Zusammenarbeit auch in Bezug auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Stadtgemeinde und ihrer Bevölkerung.“

FH Wien als Betriebsstandort für Unternehmen

Der Flughafen Wien und seine umgebende Region bietet ideale Voraussetzungen für Betriebsstandorte von Unternehmen: Der direkte Anschluss an die Verkehrsträger Straße, Schiene und Luftfahrt, die Nähe zum osteuropäischen Einzugsgebiet, die breite Nächtigungs- und Nahversorgungsinfrastruktur und das umfangreiche Angebot an Büro- und Conferencing-Flächen in der AirportCity sind nur einige der Vorteile.

„Das Interesse an der AirportCity als Standort für Unternehmen ist groß und der Zuwachs an Betriebsansiedlungen bringt rund 1.000 neue Arbeitsplätze. Das stärkt die gesamte Flughafen-Region. Erfreulich ist, dass mit diesem Logistikpark auch eine sinnvolle Nutzung des ehemaligen Deponiegeländes möglich ist, das Gelände ist aufgrund der Bodenbeschaffenheit für keinen anderen Verwendungszweck geeignet“, freut sich Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Weitere Infos unter: www.viennaairport.com und www.airport-city.com