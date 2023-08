TUI Hautnah Infoabend in Weiden am See

Anfang August fand in Begleitung von Thomas Müller, TUI Österreich Key Account Manager und Verkaufsleiter Süd, Silvana Redo, Robinson Regional Managerin Sales & Marketing Austria, und Claudia Janner-Moser, Sales & Marketing Managerin airtours für Österreich und CEE, ein exklusiver TUI Hautnah Informationsabend mit 23 Agents im Burgenland statt.

Neuigkeiten von TUI, Robinson und airtours

Im direkt am Neusiedler See gelegenen Restaurant „das fritz“ in Weiden am See wurden die Agents über aktuelle TUI News, wie etwa Last Minute Angebote, Herbstferien und Abflüge ab Wien, den TUI Sommer 2024 sowie die neue Destination Kapverden ab dem Winter 2023/24 informiert - und das alles bei strahlendem Sonnenschein, gutem Essen und ausgelassener Stimmung. (red)