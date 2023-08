Coral travel & Ferien Touristik: Unveränderte Vertriebskonditionen

10% ab der ersten Buchung sowie attraktive Staffelprovisionen und erhöhte Grundprovision für Kooperationen und Reisebüroketten. Kontinuität und Stabilität sind nachhaltige Faktoren in der Partnerschaft zwischen Veranstalter und dem Vertrieb. „Wir werden unseren Reisebüropartnern auch zukünftig als verlässlicher Partner zur Seite stehen um gemeinsam zu wachsen.“ ergänzt Vertriebsleiter Ender Karadag.

Schwerpunkt Rotes Meer

Neben dem stabilen Provisionsmodell manifestiert sich dies in den zahlreichen Innovationen im erweiterten Portfolio. Schon in der Wintersaison 2023/24 präsentiert sich Coral travel & Ferien Touristik mit neuen Highlights im Portfolio. Durch verstärkte Synergien mit Air Cairo, Condor und Eurowings erfahren die Flugstrecken nach Marsa Alam, Sharm El Sheikh und Hurghada eine kontinuierliche Erweiterung. Ergänzend dazu werden bei Coral Travel und Ferien Touristik die Bettenkapazitäten am Roten Meer ausgebaut. Dadurch entstehen äußerst verlockende Preise, wie der Vertriebsleiter Ender Karadag betont. Er fügt hinzu: "Wenn Sie jetzt buchen, sichern Sie sich die günstigen Frühbucherkonditionen. Dank des großartigen Preis-Leistungsverhältnisses in Ägypten erwartet uns ein belebter Winter."

Ausbau auf der Fernstrecke: Mauritius neu im Programm

Doch nicht nur Ägypten steht im Fokus für den Reiseveranstalter, auch die Karibik, Thailand und die Vereinigten Arabischen Emirate sowie die Kanaren glänzen mit weiterem Ausbau im Portfolio. Ganz neu im Winterprogramm bei Coral travel und Ferien Touristik sind Tunesien auf der Mittelstrecke und Mauritius im Fernstreckenbereich. (red)