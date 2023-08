TUI Hautnah-Informationsabend in Kufstein

Im Auracher Löchl, am Fuße der Kufsteiner Festung, informierten sich 23 Agents über Neuigkeiten und aktuelle Highlights aus der Welt von TUI und airtours. Die unter Agents beliebte regionale Veranstaltung führte die Teilnehmenden dieses Mal zu einer Gin-Verkostung in den Stollen 1930 - die mit über 1.200 verschiedenen Gin-Sorten größte Gin-Bar der Welt. Die Agents konnten an diesem Abend fünf davon verkosten, bevor im Traditionsrestaurant Auracher Löchl ein köstliches Abendmenü auf sie wartete.

Die Stimmung war sehr gut, mit zahlreichen Gesprächen unter KollegInnen. Zudem informierten TUI und airtours die TeilnehmerInnen der Informationsveranstaltung über Neuigkeiten, wie etwa aktuelle Sommerabflüge und Flüge in den Herbstferien, sowie Highlights zu neuen Destinationen, wie etwa die Kapverden ab dem Winter 2023/2024.