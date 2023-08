TUI plant Ausbau von Bahnreisen

Den Start in Deutschland hatte kürzlich der TUI City Express gemacht, der noch bis Dezember Prag ansteuert. Im Winter wird der TUI Ski-Express, der bereits die Niederlande mit den Alpen verbindet, auch in Deutschland Halt machen und Urlauber nach Österreich bringen. „Wir sind im vergangenen Winter mit einem Pilotversuch bei TUI in den Niederlanden gestartet, um unseren Gästen mit Ferienzügen eine zusätzliche Anreisemöglichkeit zu bieten. Unsere Erfahrungen zeigen, dass Zugreisen vor allem in Verbindung mit Städte-Trips interessant sind. In den Wintermonaten ist die Bahnanreise in die Berge eine attraktive Alternative zum PKW. Wir sind bereits mit weiteren Anbietern im Markt im Austausch, um das Potential für zusätzliche Strecken nach Österreich, Italien, Frankreich oder Skandinavien zu bewerten“, so TUI Group CEO Sebastian Ebel.

Mit dem Zug in beliebte Ziele

Seit Juli ist der TUI City Express neu als Nachtzug auch von Osnabrück und Hannover nach Prag unterwegs. Er lässt sich mit 240 Städtehotels und 190 Ausflügen vor Ort verbinden. „Wir sehen ein hohes Interesse an Städtereisen bei unseren Gästen. Wir haben unser Angebot weiter ausgebaut und über 100 neue Hotels in ganz Europa unter Vertrag genommen, darunter auch top Hotels in Amsterdam, Wien und Prag. All diese Ziele eignen sich bestens für eine nachhaltige Anreise mit der Bahn“, so Nicole Sohnrey, Leiterin Baustein-, Städte- und Autoreisen bei TUI.

Der übliche Abreisetag des TUI City Express ist am Donnerstag in Amsterdam, mit Ankunft in Prag am Freitagmorgen. In Deutschland macht der Zug zuvor am späten Donnerstagabend Halt. Zurück geht es wieder am Sonntag, hier verlässt der City Express am Abend Prag, um am nächsten Morgen in Deutschland anzukommen. Es kann an ausgewählten Terminen auch Ab- und Rückfahrten an anderen Tagen geben.

Vier Kategorien

Reisenden stehen bei Buchung insgesamt vier verschiedene Zugabteilkategorien zur Verfügung, je nachdem, welcher Komfort gewünscht ist. Vom Economy-Abteil, das mit fünf Passagieren geteilt wird und mit gegenüberliegenden Sitzbänken und an der Wand befestigten Betten ausgestattet ist, bis hin zum eigenen Comfort-Privat-Abteil, das über ein Waschbecken und Steward-Service verfügt, ist alles dabei. Extras wie beispielsweise Frühstücksboxen oder Bettwäsche sind optional buchbar.

Bei dem 468 Meter langen TUI City Express mit 16 Wagons handelt es sich um eine Kooperation der TUI mit der niederländischen Firma GreenCityTrip. Der Zug bietet 700 Betten und ist über TUI (Niederlande und Deutschland) sowie GreenCityTrip selbst buchbar. Die Preise starten ab 140 EUR in einer Economy Kabine (Platz für 4 Personen).

Zug zum Schnee

Am Freitagabend einsteigen und am nächsten Tag ausgeruht im bevorzugten Wintersportort ankommen. Seit vergangenem Winter fährt der TUI Ski Express wöchentlich von Amsterdam und Utrecht nach Österreich. Ab Dezember wird er auch in Köln, Bonn, Koblenz und Frankfurt Halt machen, um Gäste aus Deutschland in die Alpen zu bringen. Damit wird eine direkte Anreise für Gäste geschaffen, die eine Auszeit in den Bergen suchen für Entspannung, Wandern oder Wintersport.

Der TUI-Ski Express verkehrt wöchentlich vom 23. Dezember bis 12. März. Nach dem Einstieg in den Niederlanden und in Deutschland teilt sich der Zug in Wörgl in eine Route nach Tirol und Vorarlberg und eine weitere ins Salzburger Land, um in den verschiedenen beliebten Wintersportorten zu halten. Mit über 300 Hotels in Österreich sei TUI führender Wintersportveranstalter in Deutschland. TUI sei mit eigenen Hotelmarken in Österreich vertreten und baue das Angebot stetig aus, schreibt der Veranstalter in der Pressemitteilung. (red)