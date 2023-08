Mondial stellt Winterportfolio für Österreich vor

Der neue Winterkatalog für 2023/24 enthält auch heuer wieder eine umfangreiche Auswahl an Unterkünften: von Familienhotels direkt an der Piste bis hin zu entspannenden Wellness-Resorts und ausgesuchten Städtehotels.

Die Österreich-SpezialistInnen von Mondial haben wieder sorgfältig Partner-Häuser in allen Bundesländern selektiert und freuen sich diese Auswahl nun gesammelt im neuen Winterkatalog 2023/24 vorstellen zu können.

„Wir haben einen enorm hohen Anspruch an uns selbst - wir wollen mit den besten PartnerInnen kooperieren. Mit Betrieben, die ein so hohes Service-Level leben wie wir und auch im Bereich Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle einnehmen. So garantieren wir ein tolles Portfolio in einem herrlichen Urlaubsland. Mein Team und ich wissen die Schönheit und den Reiz Österreichs sehr zu schätzen und wir geben dieses Wissen mit Leidenschaft und Passion weiter. Denn das Schöne liegt definitiv auch (nachhaltig) nahe“, so Mondial Geschäftsführer Mag. Gregor Kadanka zum Programm im neuen Winterkatalog 2023/24.

Winterkatalog 2023/24

Angelehnt an das Cover des Sommerkatalogs hat sich Mondial auch beim Cover des Winterkatalogs für ein Vintage-Design entschieden. Dieses wurde mit einem Graphik-KI Tool gestaltet. Ganz nach der Philosophie des Österreich-Spezialisten wie in der Aussendung erklärt wird: "Service wie damals – mit Pfiff in die Moderne übertragen und am Puls der Zeit gelebt!"

Was unter anderem gleich bleibt: der über 100 Seiten starke Katalog ist wie gewohnt schon zu Beginn in Themenbereichen zusammengefasst. Diese reichen von Luxury Hotels, Kinder- und Familienresorts bis hin zu Wellness-Hideaways und Häusern direkt an der Piste / Loipe. Easy ist es auch gleich nach dem Ski-Gebiet und den dort angebotenen Hotels auszuwählen.

Aber auch abseits der Pisten, für Urlauber die über Christkindlmärkte schlendern, Eislaufplätze im urbanen Raum erleben oder einfach nur Kunst, Kultur und Kulinarik in Österreichs Städten genießen wollen - hat Mondial die passenden Häuser, zentral gelegen und mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet.

Mehr Angebote Online

Da im neuen Katalog nicht das gesamte Produktportfolio von Mondial abbildbar ist, lohnt es sich auch Online nach dem passenden Angebot zu suchen - und zwar gleich doppelt: So sind dort beispielsweise neue Hotels in Vorarlberg und Bad Hofgastein oder am Grundlsee abruf- und einsehbar. Darüber hinaus gibt es für Online-BucherInnen auch ein besonderes Zuckerl: -10% Rabatt auf die Buchung von Wintersport-Equipment bei Intersport.

Nähere Infos unter: www.mondial.at (red)