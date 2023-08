Robinson und airtours luden zum Sommerfest in Wien

Next Slide

Insgesamt 20 Agents, die sich auf Luxusreisen spezialisiert haben, sind der Einladung gefolgt und haben den Austausch unter KollegInnen bei strahlendem Sonnenschein genossen.

Mit einem elektrobetriebenen Party-Boot ging es für die Agents gemeinsam mit Claudia Janner-Moser, Sales & Marketing Managerin airtours für Österreich und CEE, und Silvana Redo, Robinson Regional Managerin Sales & Marketing Austria, an der Alten Donau entlang durch das Kaiserwasser und am Gänsehäufel vorbei. Bei kühlen Sommerdrinks und einer köstlichen Grillerei an Bord des Bootes konnten die Teilnehmenden des Festes den Sonnenuntergang direkt vom Wasser aus bewundern.