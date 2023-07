AIDA führt National Geographic Day Tours ein

Diese neuen Touren wurden speziell von National Geographic KuratorInnen mit dem Fokus auf Bildung und nachhaltigen Tourismus konzipiert. Die National Geographic Day Tours sind ab sofort auf allen AIDA Kreuzfahrten im Mittelmeer, auf den Kanarischen Inseln und Madeira buchbar – vorab im Reiseplaner auf myaida.de oder direkt an Bord am Ausflugsschalter.

„Für immer mehr Gäste gehören unvergessliche und verantwortungsvolle Urlaubserlebnisse zu einer gelungenen Kreuzfahrt. Deshalb ist es für uns wichtig, in allen Bereichen unseres Produkts nachhaltig zu sein. Im Bereich der Landausflüge entwickeln wir unsere Angebote für unterschiedliche Gruppen und Altersgruppen mit Fokus auf lokale Einbindung und Umweltschutz kontinuierlich weiter und freuen uns, mit den National Geographic Day Tours unser Portfolio an nachhaltigen Ausflügen zu erweitern“, sagt Frank Bönsch, Vice President Guest Commerce bei AIDA Cruises.

Kleine Gruppen, strenge Kriterien

In bewusst kleinen Gruppen und mit lokalen, von National Geographic geschulten ReiseleiterInnen entdecken die Gäste neue Orte abseits der traditionellen Reiserouten in Frankreich, Griechenland, Italien, Spanien, der Türkei, den Kanarischen Inseln und Madeira. Neben der Schönheit der Region steht das Kennenlernen der Menschen und ihrer Kultur im Vordergrund. Zu den neuen Landausflügen gehören eine von einem Geologen geführte Wanderung zu Barcelonas heiligem Berg Montserrat und eine Tour durch Roms geheimnisvolle Unterwelt mit einem Archäologen, der eine einzigartige Perspektive auf das architektonische und archäologische Erbe der antiken Stadt bietet. Auf Ibiza haben die Gäste die Möglichkeit, die wahre Natur der Insel mit einem Kräuterkundigen zu entdecken und mit einem Imker, der das Leben der Bienen und ihre Bedeutung für das Ökosystem und die Stabilität unserer Nahrungsmittel veranschaulicht. In Kusadasi werden die Terrassenhäuser von Ephesus durch spezielle Vorführungen zum Leben erweckt, z. B. durch eine Töpfervorführung oder einen Workshop für Fliesenmalerei. In Athen wandeln die Gäste auf den Spuren der Geburtsstunde der Demokratie und erhalten durch historische und pädagogische Erzählungen einen besonderen Blick hinter die Kulissen. Auf Santorin bietet ein Archäologe eine eingehende Erkundung der Ausgrabungsstätte von Akrotiri, dem „griechischen Pompeji“.

Alle National Geographic Day Tours erfüllen die Kriterien des Global Sustainable Tourism Council, die sich auf nachhaltiges Management, sozioökonomische Auswirkungen, kulturelle Auswirkungen und Umweltauswirkungen konzentrieren. Wenn Gäste eine National Geographic Day Tour buchen, unterstützen sie außerdem Forschungs- und Nachhaltigkeitsprogramme auf der ganzen Welt, indem ein Teil des Erlöses an die gemeinnützige National Geographic Society gespendet wird. (red)