Umfrage: Reisetrends deutscher Urlauber 2023

Möglichkeiten die Welt zu entdecken gibt es viele: ob Panoramafahrten mit dem Camper oder auf dem Kreuzfahrtschiff, flexibel mit dem eigenen PKW oder doch lieber nachhaltig mit dem Zug, rundum-versorgt im All Inclusive-Club oder mit den Wanderstöcken auf den Berg - hier einige Ergebnisse aktueller Studien und Befragungen, welche Trends in diesem Sommer bei den Deutschen besonders gefragt sind.

Nachhaltige Achtsamkeitsreisen

Themen wie Achtsamkeit, Wohlbefinden und Self-Care spielen nicht nur im Alltag, sondern auch im Tourismus eine zunehmend wichtige Rolle. Laut einer Statista Umfrage können sich 36% der befragten Reisenden aus Deutschland vorstellen, im Jahr 2023 eine Meditations- und Achtsamkeitsreise zu unternehmen. Diesen Trend wurden bereits von einigen bekannten Hotels erkannt, die ihr Angebot um spezielle Digital Detox Programme und Mindfulness-Aktivitäten bereichert haben.

Um seinen Gästen eine neue, achtsame Perspektive und eine bewusstere Zeit für sich selbst zu schenken, führte das GECKO Hotel & Beach Club auf Formentera, das bereits seit seiner Eröffnung 2016 ein beliebtes Hotel für Yogis ist, beispielsweise vor kurzem ein „Back to Basics“ Package ein. Im Rahmen des Packages tauschen Gäste beim Check-In ihre elektronischen Geräte gegen eine Polaroid-Kamera, eine haptische Landkarte der Baleareninsel und auf Wunsch ein Nokia-Handy – mobiles Datenvolumen sucht man darauf jedoch vergebens – und dabei gegen die entspannende Wirkung von Digital Detox. Auf diese Weise werden die Gäste eingeladen, bewusst und ohne Ablenkung im Hier und Jetzt zu leben.

Weitwandern als Lifestyletrend

Mit dem steigenden Interesse an nachhaltiger Erholung, dem Fokus auf Achtsamkeit und der Nähe zur Natur entwickelte sich während der Pandemie ein weiterer Trend der Mehrtageswanderungen. Waren es 2021 unter den Wanderern jeder Dritte, der mit Begeisterung mehrere Tage unterwegs war, sind es 2022 bereits jeder Zweite.

Zugleich steht der Genuss mehr im Vordergrund. So gaben mehrere Befragte, der Wanderstudie 2022 der Bergzeit an, dass sie gerne eine Mehrtagestour mit einem Luxusfaktor, wie z.B. Sauna oder gutes Restaurant versehen.

Autoanreise: Individuell & flexibel

Neben den Weitwanderungen feierte auch der eigene Wagen als liebstes Verkehrsmittel für die Urlaubsreise ein Comeback während der Pandemie. Laut Statistischem Bundesamt nutzen 2021, zu Hochzeiten von Corona, fast 70% ihr Auto für Privat- und Geschäftsreisen. In dieser Zeit lernten viele den PKW wieder neu schätzen: Sicher ankommen, keine Gepäckeinschränkungen, zeitliche Flexibilität und mobil vor Ort unterwegs sein.

Auch das Flughafenchaos von 2022 wirkt noch nach, daher hält auch 2023 der Auto-Trend weiter an. Gerade Destinationen im nahen Ausland, wie Kroatien, profitieren davon. Vor Ort bleiben die individuell Reisenden ebenfalls gerne flexibel und auf sich gestellt. Entsprechend geht es statt dem Hotel dann in das eigene Ferienhaus.

Flug + Mietwagen

Doch auch, wer sich für eine Anreise mit dem Flugzeug entscheidet, schätzt vor Ort die Flexibilität eines Ferienautos. Im Jahr 2023 stehen Mietwagen sehr hoch im Kurs. Denn während in der vergangenen Saison aufgrund des Fahrzeugmangels die Preise explodierten, sinken sie diesen Sommer stark.

Der Qualitäts-Mietwagen-Veranstalter Sunny Cars verzeichnet daher etwa knapp ein Drittel mehr Buchungen verglichen mit 2022. Und an den meisten Zielgebieten gibt es für diese große Nachfrage auch genug Ferienautos. Dennoch raten die Experten zur frühen Buchung. Denn je spontaner UrlauberInnen ihren Wagen reservieren, desto höher liegen die Kosten.

Camperreisen gewinnen an Beliebtheit

Im Einklang mit dem Trend zur Freiheit und Flexibilität auf vier Rädern erfreuen sich auch Camperreisen immer größerer Beliebtheit. Immer mehr Reisende entscheiden sich für Urlaub mit dem Camper. 2022 gaben rund 12,7 Mio. Menschen aus Deutschland an, Camperreisen anderen Urlaubsarten vorzuziehen.

Passend zu diesem Trend bietet das Münchner Start-up VANEVER hochwertige Campervans für besondere Reiseerlebnisse auf vier Rädern – Ausblick auf Europas schönste Küsten, Seen und Berge inklusive.

Zugreisen: Erlebnisreich und nachhaltig

Panoramafahrten durch spektakuläre Landschaft genießen Reisende nicht nur mit dem Campervan, sondern auch gerne mit dem Zug: Ebenso durch die Pandemie bedingt spüren auch Anbieter von Bahnreisen einen großen Nachholbedarf. Zudem befeuert das Klimabewusstsein die Nachfrage. Daher liegen Bahnreisen in dieser Saison voll im Trend.

Nicht nur für die An- und Abreise setzen viele auf das Verkehrsmittel Zug. Auch Fahrten mit spektakulären Zügen auf der ganzen Welt ziehen Gäste an. So zeigen beispielsweise in der Schweiz die Panoramazüge Bernina Express und Glacier Express eine extrem hohe Auslastung, teilt die Rhätische Bahn mit. Selbst für Reisen 2024 gehen bereits jetzt zahlreiche Reservierungen ein. Ebenso beliebt: Extrafahrten, beispielsweise mit historischer Zugkomposition oder kulinarische Themenreisen.

Kreuzfahrtboom 2023: Mittelmeer im Fokus

Die Nachfrage nach Urlaub auf dem Meer steigt: Bis Ende des Jahres überschreitet das Kreuzfahrtaufkommen 2023 sogar das Niveau von vor der Pandemie – davon geht der Kreuzfahrtverband Cruise Lines International Association (CLIA) aus.

Bei deutschen Reisenden stehen besonders Cruises im Mittelmeer hoch im Kurs. Entsprechend viel Auswahl steht den Kreutfahrtfans zur Verfügung. Erstmalig mit dabei: Die Disney Dream - ein Schiff von Disney Cruise Line, das für ein märchenhaftes Kreuzfahrterlebnis mit Kapitän Micky Maus und seinen Freunden steht.

Urlaub in Deutschland weiterhin hoch im Kurs

Laut der diesjährigen Tourismusanalyse der Stiftung für Zukunftsfragen planen 28% der Deutschen einen Urlaub im eigenen Land. Die Bundesrepublik liegt damit auf Platz eins der beliebtesten Reiseziele 2023 der Deutschen. Dabei erfreuen sich unter anderem die Nord- und Ostseeküste und Metropolen wie Berlin und Hamburg besonderer Beliebtheit. Wer in diesem Jahr eine neue Region entdecken möchte, wie kann beispielsweise in das kleinste Flächenland der Bundesrepublik – das Saarland entdecken.

Antizyklisch reisen

Wen es für den Sommerurlaub weiter in den Süden an das Mittelmeer zieht, muss zum Teil mit überfüllten Städten und überlaufenen Stränden rechnen. Um dem Massentourismus zu entgehen, planen viele neue Wege zu gehen. So planten laut einer Statista-Umfrage 2022 64% der Befragten, im Jahr 2023 überlaufene Reiseziele zu meiden.

Urlaubsorte entgegen dem Trend zu suchen, lautet daher eine Idee insbesondere von Individualreisenden. Statt im Winter zieht es daher immer mehr UrlauberInnen und Urlauber in der High Season auf Fernreisen. Denn einige entlegene Destinationen bieten auch im Sommer angenehme Temperaturen ohne große Hitze oder Regenzeit. Auf den Seychellen beispielsweise herrscht ganzjährig mildes Klima weiß SeyVillas, Spezialist für individuellen Seychellen-Urlaub. Die Naturkulisse mit Granitfelsen, riesigen Palmen und sattem Blau des Wassers beeindruckt dabei – ganz ohne überlaufene Strände. So wundert es nicht, dass sich im Vergleich zu 2019 nochmal fast 10% mehr KundInnen dazu entschieden haben, ihren Sommerurlaub auf den Seychellen zu verbringen. (red)