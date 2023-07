Neue Markenkampagne von G Adventures

"Her mit der Welt ist die bisher umfangreichste Markenkampagne von G Adventures, die die Freude und die Vorteile des Reisens zelebriert.”, so Ant Stone, Marketingdirektor für Europa. Her mit der Welt - stehe so für: unvergessliche Erlebnisse, tiefe Verbindungen und ein weltveränderndes Ethos. Das Motto diene demnach dazu, Reisende zu inspirieren, sich auf alles einzulassen, was ihr Abenteuer ihnen bringt. Die Her mit der Welt-Kampagne ist jetzt live und enthält auch folgendes Video:

Her mit der Welt-Video

“Wir freuen uns, unsere Her mit der Welt-Appell auf dem deutschsprachigen Markt einzuführen, der Reisende dazu inspiriert, alle Aspekte des Reisens in kleinen Gruppen zu genießen – von den lebhaften, gemeinsamen Abendessen bis hin zu den wunderbaren Verbindungen mit lokalen Gemeinschaften und Mitreisenden, mit denen sie auf dem Weg Freundschaften schließen", sagt Stone.

Werbemittel für ReiseberaterInnen

"Das Video ist ein Instrument, mit dem Reisebüros die lebensverändernden Reisen von G Adventures an ihre Kunden vermarkten können, indem sie diese farbenfrohe neue Kampagne nutzen", erklärt G Adventures in der Aussendung.

Angefangen mit lustigen, auf Menschen fokussierten Bildern, die bei den jüngsten Fotoshootings in Marokko und Vietnam aufgenommen wurden, hat G Adventures ein Toolkit für Expedienten erstellt, das Marketingmaterialien enthält wie Werbemittel für soziale Medien und Kundenflyer. Je nach Entwicklung der Kampagne werden im Laufe des Jahres weitere Elemente hinzugefügt.

Nähere Infos & Werbemittel für Agents HIER (red)