DRV-Vorstand: Schiller und Bösl scheiden aus

In Zusammenhang mit seinen beruflichen Veränderungen innerhalb der FTI Group hat Ralph Schiller seinen Rücktritt als Vorstand im Deutschen Reiseverband (DRV) erklärt. Damit scheidet er aus dem DRV-Gremium der Säule C aus. Schiller war seit Dezember 2018 Vorstand der mittelständischen Reiseveranstalter und wurde zuletzt bei der Bereichsversammlung anlässlich des DRV-Hauptstadtkongresses am 14. Oktober 2022 für drei Jahre als Vorstand bestätigt.

Als Nachfolger von Ralph Schiller in der Säule C wird Dr. Georg Welbers, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der Alltours Flugreisen GmbH, berufen. Bei der nächsten regulären Säulen-Versammlung – voraussichtlich zum DRV-Hauptstadtkongress in Berlin am 12. und 13. Oktober 2023 – wird satzungsgemäß eine Bereichswahl stattfinden, zu der sich Welbers stellen wird.

Außerdem hat Thomas Bösl (Raiffeisen-Tours RT-Reisen) seinen Rücktritt als DRV-Vorstand erklärt. Bösl war 2019 und 2022 in den DRV-Vorstand kooptiert worden. (red)