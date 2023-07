vtours & Hotelplan: Nachhaltigkeits-Inforeise auf Mallorca

Begrüßt wurden die Teilnehmenden bei Ankunft im Iberostar Cristina von Executive Vice President Commercial EMEA Finn Ackermann persönlich der Ihnen auch sogleich zur Einstimmung auf die vier Tage die Pfeiler der Nachhaltigkeits-Strategie und das ehrgeizige Engagement, präsentierte.

Reduce, Reuse, Recycle

Übereinstimmung zeigte sich in vielen Punkten mit den drei Säulen One Planet, People and Places und Responsible Business der Nachhaltigkeitsstrategie von Hotelplan Group, der Schweizer Muttergesellschaft von vtours. Diese wurde von Friederike Grupp, Head of Sustainability, und Kim Daub, Head of Contracting & Sustainabilty Central Purchasing, vorgestellt. Das Konzept der 3R-Regel Reduce, Reuse and Recycle von Iberostar-Group wird auch bei Hotelplan Group auf vielen Ebenen angewendet.

Diese wird in den Iberostar-Häusern bereits konsequent umgesetzt. So findet man z.B. keinerlei Einmal-Plastik-Produkte im gesamten Hotelbetrieb. Anhand von innovativen Analysen und dem Einsatz von speziellen Messgeräten in den Küchen gelingt es Lebensmittelabfälle stetig zu reduzieren.

Vielfältige Nachhaltigkeits-Aktivitäten

Davon konnten sich die elf Teilnehmenden bei einigen Besichtigungstouren durch die Hotels an der Playa de Palme, Playa de Muro und in Alcudia mit einem Blick hinter die Kulissen überzeugen. Sie lernten außerdem wie Iberostar die Bewegung der Strandabschnitte zur Früherkennung von Veränderungen der Küsten- und Strandlinien überwacht.

Ein weiteres Highlight der Reise war eine Schnorcheltour in Begleitung des Iberostar-Meeresbiologen Federico Cardona Pons. Fachmännisch erläuterte er, warum Seegras für die Gesundheit der Meere essenziell ist, und was das Teilprojekt "Coastal Health" der "Wave of Change" Initiative umfasst.

Auf dem Programm stand darüber hinaus der Besuch des TIRME Environment Education Centers im Landesinneren der Insel, sowie des botanischen Garten von Sollèr, der die ganze Vielfalt der mallorquinischen Botanik zeigt. Dort erfuhren die Reiseprofis auch, dass Iberostar sukzessive seine Hotelanlagen mit einheimischen, hitzeresistenten Pflanzen ausstattet, was beispielsweise durch den geringeren Wasserverbrauch ebenfalls dem Klimawandel entgegenwirken soll.

Das Nachhaltigkeit keineswegs den Genuss der Gäste einschränkt, erlebten die Agents dann insbesondere im neu renovierten Albufera Resort, wo Iberostar sein karibisches All-Inclusive-Konzept nun auch lokal verantwortungsvoll und mit Fokus auf Gastronomie und Design am Urlaubsort Mallorca umsetzt.

"Lehrreiche und inspirierende Tage"

"Für den Reisebürovertrieb sowie aus Veranstaltersicht waren es rückblickend sehr lehrreiche und inspirierende Tage. Die vielseitigen Erkenntnisse werden sicher auch in die schon bestehenden und zukünftigen Maßnahmen der Hotelplan Group Nachhaltigkeits-Aktivitäten mit einfließen. Ein großer Dank geht an die Iberostar-Group für diese außergewöhnliche Inforeise", so die abschließenden Worte von vtours zur Nachhaltigen-Inforeise. (red)