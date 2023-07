Ryanair startet Flash-Sale zum 38. Geburtstag

Die Fluggesellschaft startete 1985 mit ihrem ersten Flug vom Flughafen Waterford nach London Gatwick - damals die einzige Strecke von Ryanair. Seitdem habe sich Ryanair laut eigenen Angaben "zu Europas Fluggesellschaft Nr. 1" entwickelt, die täglich mehr als 3.000 Flüge zu über 230 Zielen durchführt und jährlich über 185 Mio. Passagiere befördert.

Mit seiner wachsenden Flotte von Boeing 737-Flugzeugen und seinem Team von mehr als 22.000 MitarbeiterInnen will Ryanair das Verkehrsaufkommen bis 2026 auf 225 Mio und bis 2034 auf 300 Mio. Fluggäste pro Jahr steigern.

20% Rabatt zum Geburtstag

Zur Feier des Geburtstags startet die Low-Cost Airline heute ihren "38 Years in the Air"-Sale. Der Blitzverkauf endet am Samstag, den 8. Juli 2023 um Mitternacht. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Informationen unter: www.ryanair.com/flash-sale (red)