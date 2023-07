Gewinnspiel: Swan Hellenic verlost zehn Antarktis-Reisen

Um den "Antarctic Sale 2023/24" noch einmal verstärkt zu promoten hat Swan Hellenic einen Wettbewerb für Reiseberater ins Leben gerufen, bei dem sie eine der Kulturexpeditionskreuzfahrt in der Antarktis selbst erleben können.

Patrizia Iantorno, Vizepräsidentin für globales Marketing bei Swan Hellenic, sagt: „Das ist mehr als ein Wettbewerb. Wir möchten, dass möglichst viele begeisterte Reiseberater das Swan Hellenic-Erlebnis selbst erleben und über das Gewöhnliche hinausgehen, um zu sehen, was andere nicht tun. Aus diesem Grund haben wir zehn Kabinen mit Meerblick für zehn fleißige Gewinner reserviert.“

Teilnahme an der Verlosung

Die Regeln um an der Verlosung teilzunehmen sind einfach. Jedes Reisebüro / beziehungsweise jeder teilnehmende Reiseberater, muss mindestens drei Kabinen auf den Antarktiskreuzfahrten 2023/24 von Swan Hellenic buchen. Anschließend erhält jeder Berater für jede von ihm getätigte Kabinenbuchung eine Teilnahme an der Verlosung. Dabei sind den Reiseberatern dann keine Grenzen gesetzt: Wenn sie beispielsweise drei Kabinen buchen, verdreifachen sie ihre Chancen da sie drei Zutritte bekommen.. und so weiter.

Und da der Antarctic Sale 2023/24 bis zu 30% Rabatt auf die besonderen Reisen des Pionierunternehmens bietet - lohnt sich der Verkauf doppelt. Also eine Win-Win-Situation für alle - ganz nach dem Motto der Aktion: "Your clients save. You sail."

Weitere Details:

Verlost werden insgesamt 10 Doppelkabinen mit Meerblick auf einer 9-tägigen Antarktiskreuzfahrt in der Saison 2024/25. Das sind also 10 glückliche GewinnerInnen und ihre Reise-PartnerInnen. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass es pro Reisebüro nur einen Preisträger geben kann.

Der Wettbewerb läuft von 4. Juli bis 31. Dezember 2023. Die Sieger werden dann in der ersten Jännerwoche 2024 bekannt gegeben.

Nähere Informationen zu Swan Hellenic unter: www.swanhellenic.com