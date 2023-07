Erfolgreiche STR Roadshow 2023

Die seit mehr als 40 Jahren erfolgreich am Markt operierende Touristikrepräsentanz STR Destination Handling tourte im Juni gemeinsam mit mehr als 30 Partner-DMCs aus aller Herren Länder durch Österreich, Deutschland und die Schweiz.

Auftakt in Wien

Der Auftakt zur Roadshow fand dabei bei herrlichem Sommerwetter in der Sky-Bar in Wien statt. So holte sich mehr als 60 langjährige und zufriedene KundInnen wertvolle Destinations-Informationen aus erster Hand. Gestärkt durch ein Flying Buffet und kühle Getränke wurden in guter Stimmung Erfahrungen ausgetauscht und viele neue Pläne geschmiedet. (red)