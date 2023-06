AIDA Cruises: Neues veganes Restaurant an Bord

Zum kulinarischen Angebot von AIDA Cruises gehört natürlich schon länger eine vielfältige Auswahl an veganen Speisen, die z.B. in den Buffet-Restaurants mit grünen Schildern gekennzeichnet sind. Was dabei auffällt: Die Anzahl an Gästen, die sich pflanzenbasiert ernähren oder Interesse an veganen & vegetarischen Gerichten haben, steigt in den letzten Jahren kontinuierlich an. Diesem Trend folgend, baut AIDA Cruises daher 2023 sein Sortiment für diese bewusste Ernährungsform aus und erweitert das kulinarische Angebot jetzt sogar um eine neue Restaurantattraktion: das Soulkitchen.

Neues Restaurant an Bord

Ab dem 24. Juni 2023 können Gäste auf AIDAnova, AIDAperla und AIDAprima im neuen À-la-carte-Restaurant nachhaltige Gerichte aus frischen und vornehmlich pflanzlichen Zutaten genießen.

„Wir sind stolz darauf, mit dem Soulkitchen ein weiteres Trendangebot zu schaffen und reagieren damit auch auf die verstärkte Nachfrage unserer Gäste. Mit unserem modernen und nachhaltigen Konzept möchten wir nicht nur gesunde Ernährung fördern, sondern auch ein besonderes Erlebnis schaffen“, so Mit-Ideengeber und Projektverantwortlicher Rene Thiersch, Senior Manager Culinary Operation von AIDA Cruises.

Veganer Start in den Tag

Im Soulkitchen werden Frühstücksgästen künftig eine große Auswahl an veganen Leckereien an den Platz serviert: Von der Butter über die Käsesorten bis zum Aufschnitt ist dabei alles auf pflanzlicher Basis – sogar die „Lachs“-Scheiben. Hausgemachte Brotaufstriche, Overnight Oats, Bananenbrot, frisches Obst und knackiges Gemüse machen den ernährungsbewussten Genuss komplett. Dazu können die Gäste nach Wunsch zwischen Fairtrade-Kaffee, Bio-Tee, frischem Orangensaft oder einem fruchtigen Smoothie wählen.

Kreative Menüs & Kochkurse

Abends, zwischen 18:00 und 21:00 Uhr, werden im Soulkitchen täglich wechselnde, kreative 3-Gang-Menüs serviert. Die Speisekarte bietet eine Vielzahl an veganen und pflanzlichen Fleisch- und Seafood-Alternativen, wie Kokos-Zitronengras-Suppe, Mandel-Graupenrisotto mit gebratenen Kräutersaitlingen und einem Dreierlei von der Crème Brûlée. Auch alkoholfreie Weine und Spirituosen stehen zur Auswahl.

Darüber hinaus können sich interessierte Gäste zwischen den Mahlzeiten im Soulkitchen auf Kochkurse und Workshops freuen. Alle Termine für die Kochkurse und Workshops sind im Reiseplaner auf myAIDA zu finden.

Ausbau des kulinarischen Angebots

Wie AIDA Cruises außerdem mitteilte, wurde das Angebot an veganen & vegetarischen Speisen in allen Restaurants an Bord der Flotte umfangreich erweitert und an der Schonkostbar werden ausschließlich gluten- und laktosefreie Speisen angeboten. Auch auf Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten sind alle Restaurants vorbereitet.

Weitere Informationen zu der AIDA Restaurantvielfalt unter www.aida.de/erlebnisse/essen-trinken. (red)