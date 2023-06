vtours-Vertriebsteam 2023 besonders viel unterwegs

Wie vtours heute stolz mitteilte, lässt sich bereits nach der Hälfte des laufenden Geschäftsjahres in puncto Agent-Veranstaltungen eine besonders positive Zwischenbilanz ziehen. "Wir setzten auf den stationären Vertrieb und unsere Partner am Counter im direkten KundenInnen Kontakt. Die Investition in Vertrauen und Transparenz für unsere Veranstaltermarken vtours und vtours international zahlt sich aus," freut sich Stefany Dücker, Director Sales & Marketing.

Umfangreiches Schulungsangebot

Stand heute erreichte ihr Team seit Jänner 2023 über 2.100 Expedienten. Zum Jahresauftakt war der Veranstalter beispielsweise am Standort in Aschaffenburg Gastgeber für regionale Reisebüros und im Austausch mit Vertretern der Tourismusbranche am Flughafen in Erfurt-Weimar. Ob Events bei Kooperations-Medienpartnern oder Fluggesellschaften oder Jahrestagungen – quer durch Deutschland stellten sich die KollegInnen beim Networking den Fragen und Antworten der Reiseverkäufer.

Famtrips:

Für drei Destinationen wurden Expedienten bereits vor Ort zu Experten ausgebildet. Im Jänner war es die Urlaubsregion Hurghada am Roten Meer unter dem Motto: Korallenriffe und Wüstensand. Auf die Mittelmeerinsel Zypern und nach Andalusien ging es für jeweils mehrere Tage erst kürzlich im Mai. Neben zahlreicher Hotelbesichtigungen wurde mit Unterstützung der Zielgebietspartner ein attraktives Rahmenprogramm geboten, um auch Land und Leute kennenzulernen.

Bereits ausgestellt sind die Flugtickets für die Inforeise-Gruppe, die sich am kommenden Samstag an die Türkische Riviera auf den Weg machen wird. Anlass und Ziel der Reise ist die Neueröffnung des Yalihan Aspendos.

"Feierabend-Talks":

Auch das Online-Format des monatlichen "Feierabend-Talks" wird seit März 2022 sehr gut angenommen. Neben Infos zu Produkt-News finden sich immer spannende Themen und Partner für die Beteiligung. Ende Juni wird es bereits die 14. Ausgabe geben, diesmal mit der Hotelkette Adaaran Resorts von den Malediven. Im Vorfeld werden für die ersten 25 Anmeldungen Goodie-Päckchen passend zum Themenabend verschickt und von vtours auf die Weise für die Verköstigung gesorgt.

Ausblick auf die nächsten Events

Auch für die zweite Jahreshälfte füllt sich der Terminkalender nach und nach. Neben der Beteiligung an verschiedenen Jahrestagungen von Kooperationspartnern/-ketten, sind zum Jahresende Auftritte bei diversen Roadshows sowie dem MyCompany Advent Event im Center Parcs Allgäu bei Leutkirch gebucht. Parallel laufen erste Planungen für 2024 an und so viel sei schon verraten: Es wird einige Highlights und Überraschungen geben.

Details dazu im Expedientenportal unter: www.vfit.de (red)