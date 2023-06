Carsten Burgmann verlässt Neckermann auf eigenen Wunsch

Wie die Anex Gruppe heute mitteilte, verlässt Burgmann das Unternehmen bereits zum 1. Juli 2023, um eine neue berufliche Herausforderung in seiner Heimatregion Rhein-Neckar zu übernehmen. Wer die Nachfolge antreten wird, stehe laut aktuellen Angaben noch nicht fest. Übergangsweise wird Hakan Gürova, Vertriebsdirektor von Anex Tour, die Rolle des Neckermann-Markenchefs übernehmen.

„Ich bedauere die Entscheidung von Carsten sehr. Er hat in der kurzen Zeit viel für die Weiterentwicklung von Neckermann getan, neue Allianzen geschmiedet und Vertriebspartner gewonnen“, sagt Murat Kizilsac, Geschäftsführer der deutschen Anex Gruppe, zu der neben Neckermann Reisen auch Öger Tours, Bucher Reisen und Anex Tour gehören. Für das erste volle Touristikjahr nach dem Comeback der Kultmarke im April 2022 erwartet Kizilsac einen Umsatz von rund 150 Mio. EUR. „Die Marke ist zurück in der Erfolgsspur und daran hatte Carsten einen erheblichen Anteil. Ich bedanke mich für sein Engagement und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute“, so der Anex-Chef weiter.

Burgmann geht zurück in die Heimat

Die Entscheidung das Unternehmen nach seinem Start im September 2022 wieder zu verlassen, sei ihm alles andere als leichtgefallen, betont Carsten Burgmann. „Wir haben mit einem kleinen Team in kurzer Zeit viele Steine ins Rollen gebracht, das Vertriebsnetz und das Produktsortiment kontinuierlich ausgebaut sowie die Marke insbesondere bei der Kernzielgruppe Familien gut positioniert, sagt der scheidende Neckermann-Chef.

Gerne hätte er sein Engagement in Düsseldorf fortgesetzt, so Burgmann weiter, aber die Möglichkeit eine tolle berufliche Herausforderung in leitender Funktion in einem touristischen Unternehmen direkt vor der eigenen Haustüre anzunehmen und in die heimatliche Rhein-Neckar-Region zurückzukehren, sei zu verlockend gewesen. Letztlich seien es sehr persönliche Gründe gewesen, die zu der Entscheidung geführt hätten. (red)