Indigourlaub: Ayurveda von Österreich bis Sri Lanka

An ausgewählten Orten von Österreich bis Sri Lanka lernen Erholungssuchende, wie sie durch Ernährungsumstellungen, Kräutermedizin, Massagen, Yoga, Meditation, Atemübungen und Reinigungsverfahren die natürliche Selbstheilungskraft des Körpers stärken und so Krankheiten vorbeugen können.

Ayurveda trifft Mühlviertel

Bei Auszeit mit Ayurveda & Yoga im Kleebauer Hof Retreat Center in Oberösterreich erleben IndigourlauberInnen, wie sie durch meditative Yogaeinheiten und beruhigende Anwendungen in kurzer Zeit Körper, Geist und Seele vereinen. Dabei tauchen sie mithilfe von einem durchdachten Mix aus Theorie und praktischem Erfahren in die jahrtausendealten, traditionellen Lehren des Ayurveda ein. „Ayurveda hat das Ziel, den Menschen aus sich selbst heraus gesund werden zu lassen beziehungsweise dessen Gesundheit zu erhalten. Im philosophischen Sinn geht es um die geistige Selbstverwirklichung“, erklärt David Batra, Kursleiter und Ayurvedatherapeut aus Salzburg mit indischen Wurzeln. Der 800 Jahre alte veranstaltereigene Vierkanthof in Alleinlage mit Blick über die Hügellandschaft des Mühlviertels sei ein wahrer Kraftplatz und biete alle Voraussetzungen für eine nachhaltige Auszeit, so das Unternehmen. Vier Übernachtungen inkl. vegetarisch-veganer Vollverpflegung, Ayurveda-Programm, Nutzung der Sauna und des Naturbadeteichs sowie Abholung vom Busbahnhof kosten ab 1.050 EUR/Pers. Ebenfalls unter der Leitung von David Batra ist die siebentägige Regenerationswoche mit Ayurveda & Yoga ab 1.390 EUR/Pers. mit Entspannungsmethoden und stoffwechselanregenden Anwendungen für innere Ausgeglichenheit.

Heimspiel für die traditionelle indische Heilkunst

Im The Nattika Beach Ayurveda Resort in Südindien genießen UrlauberInnen eine authentische Ayurvedakur direkt am Sandstrand des Arabischen Meers. Das ästhetische, mit dem „Green Leaf Award“ ausgezeichnete Ayurveda-Center „Swastha“ liegt im ruhigen, noch wenig touristisch erschlossenen Norden von Kerala. Nach der Eingangsdiagnose durch den Ayurveda-Arzt erhalten Indigogäste ihren individuellen Behandlungsplan, der auf Beschwerden, Bedürfnisse und die Körperkonstitution abgestimmt wird. Diät-Ärzte und -Assistenten achten auf die richtige Ernährung. Tägliche Anwendungen wie Abhyanga-Ganzkörpermassagen, Shirodhara-Stirngüsse, Dampfbäder, Yogaeinheiten und Meditationen füllen das Tagesprogramm und lassen doch ausreichend Zeit für Rückzug, Strandspaziergänge oder Relaxen am Pool. 14 Nächte inkl. ayurvedischer Vollverpflegung (nach Doshas klassifiziert), Ayurvedakur mit ärztlicher Beratung und Flughafentransfer kosten ab 1.690 EUR/Pers.

Auszeit auf der Blumeninsel

Kaum irgendwo lassen sich Körper, Geist und Seele besser stärken und entspannen als auf Madeira mit seinem ganzjährig milden Klima. Im ersten Ayurvedazentrum der Blumeninsel unter deutscher Leitung können Gäste zwischen der klassischen Ayurvedakur (ab 14 Nächte Aufenthalt), einer Stärkungskur für Körper, Geist und Seele oder einer Entspannungskur wählen. Von Birgit Moukom vor knapp zehn Jahren gegründet, hat sich das zum Wohlfühlresort Alpino Atlantico gehörende Ayurvedazentrum zu einem der Besten Europas entwickelt. Beim Programm Ayurveda auf Madeira wird der Behandlungsplan individuell auf jeden Gast abgestimmt und umfasst neben Arztgespräch und ayurvedischen Behandlungen auch einen Kochkurs, Meditation und Yoga. Zwischen den Einheiten bleibt den Kursteilnehmern genügend Zeit, die Einrichtungen der Partnerhotels zu nutzen oder die beeindruckende Flora und Fauna der portugiesischen Atlantikinsel zu erkunden. Sieben Nächte inkl. ayurvedischer Vollverpflegung, freie Spa- und Pool-Nutzung sowie Flughafentransfer kosten ab 1.320 EUR/Pers.

Glückseligkeit auf Sri Lanka

Ananda bedeutet im Sanskrit Glückseligkeit, Freude, Wohlbefinden. Im gleichnamigen Ayurveda Resort an einem der schönsten Strände der Südwestküste Sri Lankas erwartet Gäste genau das: Bei der ANANDA Ayurveda Panchakarma-Kur erleben Erholungssuchende ein einzigartiges Treatment zur Tiefenreinigung, Vorbeugung und Verjüngung. Unabhängig von der Länge des Aufenthalts ist jede Kur in drei Phasen unterteilt. In der Ersten wird der Körper auf die Reinigung vorbereitet. Die unterstützende Umstellung der Ernährung bringt Verdauung und Stoffwechsel in Schwung. In Phase zwei findet der eigentliche Detox-Prozess (Panchakarma) statt. In der dritten und letzten Phase erfolgen regenerierende Behandlungen zum Wiederaufbau. 14 Nächte inkl. Vollverpflegung und Ayurvedakur mit Yoga und Meditation kosten ab 2.394 EUR/Pers. (red)