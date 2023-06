Hauser Exkursionen: Selfguided um die Welt

Zehn Neuzugänge erweitern das Portfolio im neuen Hauser-Magalog auf insgesamt 42 Individualangebote. Ob allein, zu zweit oder in der Gruppe – vor den Trips müssen sich TeilnehmerInnen keine Gedanken über Unterkünfte, Aktivitäten und Restaurants machen, sondern bewegen sich am Zielort mit Vorschlägen auf eigene Faust. Fünf Trips mit beeindruckenden Landschaften und moderaten bis anspruchsvollen Wander- oder Bike-Touren führt der Münchner Veranstalter 2023/24 neu im Programm.

Große Inselvielfalt auf kleinem Raum

Bekannt als Insel für aktive Entdecker und Genießer, hat La Réunion neben türkisblauem Meer und weißen Strände, felsige Klippen und Küstenwälder. Mit dem deutschen Anbieter bewegen sich Outdoor-Fans bei Trekkingpfade, Tropenwälder, Traumstrände (Selfguided) von Hütte zu Hütte durch die mondähnliche Vulkanlandschaft im Mafate-Talkessel, entdecken Bergdörfer mit verträumten Häuschen in üppigen Gärten und blicken vom Krater des Vulkan Piton de la Fournaise bis zum Indischen Ozean. Neben mittelschweren Wanderungen dürfen sich Individualreisende zudem auf Badestopps sowie den unverwechselbare Duft beim Besuch einer Vanilleschoten-Plantage freuen.

Biken zwischen Alpen und Mittelmeer

Umgeben von Hügeln und Tiefebenen, Bergriesen und Wäldern, dem Küstenland und Karstlandschaft lässt Slowenien Radlerherzen höherschlagen. Das Land bietet vielfältiges Terrain mit einer Kombination aus Abenteuer und Gastfreundschaft. Hauser Exkursionen bietet seine Tour mit dem Rad durch das türkisgrüne Soca Tal ans Meer (Selfguided) von den Julischen Alpen nach Piran wahlweise als MTB- oder E-Bike-Tour an. Die Strecke führt über Sloweniens schönste Bergstraße auf den Pass Vršič und weiter in das weltberühmte, Soča-Tal mit seinem glasklaren, smaragdgrünen Fluss. Weitere Highlights sind der Triglav Nationalpark mit dem Bleder See sowie die Fahrt durch Weingärten und schroffes Karstengebirge. Das Finale der landschaftlich abwechslungsreichen Tour bildet die Hafenstadt Piran an der Adria.

Wildlife trifft Wüste am schönsten Ende der Welt

Entlang der Garden Route von Kapstadt bis Port Elizabeth entdecken Hauser-Reisende Südafrikas ganze Bandbreite: schroffe Klippen, einsame Sandstrände, Urwälder und ein unendlicher Reichtum an Pflanzen- und Tierarten. Während im Addo-Elefanten-Nationalpark riesige Dickhäuter bestaunt werden können, genießen UrlauberInnen vom Tafelberg aus den Blick über Kapstadt hinaus bis zum Ozean. Bei der Tour Wildlife, Wüste, Abenteuer (Selfguided) sind Unterkünfte und Mietwagen bereits im Vorfeld reserviert. Besonders reizvolle Wanderrouten mit bekannten Highlights und versteckten Geheimtipps stellt der Slow-Trekking-Veranstalter in einem persönlichen Roadbook mit einer bunten Mischung aus bekannten Highlights und versteckten Geheimtipps zur Verfügung.

Wanderreise in der Bergwelt von Alta Badia

Zu Fuß und auf eigene Faust erleben Reisende mit Hauser Exkursionen bei mittelschweren bis anspruchsvollen Touren die spektakulären Felskulissen der italienischen Dolomiten. Die Reservierungen der Unterkünfte sowie Transfers (falls gewünscht) übernimmt der Reiseanbieter für seine Gäste im Vorfeld. Ein Highlight des Abenteuerurlaubs ist die Übernachtung auf der Faneshütte. Der Aufstieg und Aufenthalt vor Ort bieten Abenteuer und Erholung zugleich. Wanderer werden dort mit Südtiroler Gastfreundschaft und regionalen Schmankerln verwöhnt.

„Pura Vida“ im Naturparadies zwischen Karibik und Pazifik

Das ursprüngliche Costa Rica erwandern Hauser-Reisende im Rahmen der Tour Naturparadies zwischen Karibik und Pazifik (Selfguided). Zwischen hunderten von Vulkanen und tropischem Regenwald erwarten sie Traumstrände, glasklare Wasserfälle und grüne Pfade. Der Slow-Trekking-Experte kümmert sich bereits im Vorfeld um die Reservierung aller Unterkünfte. Spätestens mit der Übernachtung bei den Bri-Bri-Ureinwohnern im Indianerreservat spüren die Gäste, warum „Pura Vida“ nicht nur eine Floskel, sondern die Lebensphilosophie der „Ticos“ ist. (red)