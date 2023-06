Dertour Deluxe Campus Live Luxury Cruise

In Begleitung von Jörg Fermüller (Vertriebsleiter Dertour Austria & REWE Austria Touristik) ging es mit dem Zug bequem von Wien nach Budapest und weiter zur Schiffanlegestelle, wo Andrea Kunze (Director Sales & Marketing Europa Riverside Luxury Cruises) und Hoteldirektorin Sonja Gruber die TeilnehmerInnen bereits an Bord der Riverside Mozart erwarteten. Das Flusskreuzfahrtschiff gilt laut US Wirtschaftsmagazin Forbes als eines der besten im Deluxe-Segment und ist auch im Dertour Deluxe-Kreuzfahrten-Katalog bei der DER Touristik zu finden.

Viele Annehmlichkeiten an Bord

Während die Riverside Mozart von Budapest über Bratislava nach Wien glitt, genoss die Gruppe entspannt alle Annehmlichkeiten an Bord inklusive einem 7-Gang-Menü (vom preisgekrönten Executive Chef Johannes Bär zubereitet) mit Champagner- und Weinbegleitung im exklusiven Vintage Room des Schiffs. „Es war schön, dass die Reisebürokollegen an Bord waren und alle unsere schöne Lady, die `Riverside Mozart`, persönlich kennenlernen konnten“, resümierte Andrea Kunze.

Mit vielen neuen Eindrücken gingen Evelyn Kopp (Reisewelt Linz), Daniela Sinnhuber (Reiseg’schichten Krems), Melanie Zehetner (Urlaubsreif Enns – Gewinnerin beim Podcast „TalkenDER“), Walter Stürmer (PRO Reisen Linz), Philipp Varvaressos (4U Travel Wien) in Wien wieder von Bord.