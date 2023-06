Oceania Vista-Abend in Wien

Wie tip-online.at bereits berichtete, fand Anfang Mai die feierliche Taufzeremonie der Oceania Vista im Hafen von Malta statt. Ein wahrlich historischer Moment für die Reederei, wie die Worte von Frank A. Del Rio, President von Oceania Cruises, im Rahmen der Feier bestätigten. So sagte Del Rio: „Wir haben diesen historischen Tag, an dem wir unser erstes neues Schiff seit mehr als zehn Jahren taufen und den Weg für eine aufregende Zukunft ebnen, sehnlichst erwartet." Und weiter: „Diese wunderschöne Zeremonie passt perfekt zu dem vollkommenen Erlebnis an Bord der Vista, das sich durch ein extraordinäres Design, brillante Unterhaltung, erstklassigen Service und innovative kulinarische Genüsse auszeichnet."

Highlights der Vista

Nach der Taufkreuzfahrt für geladene Gäste, startete die Vista dann am 13. Mai 2023 ihre Jungfernreise. Um von dem "historischen Moment" der Taufe und der ersten Reise zu berichten luden Manfred Jägersberger-Greul von Caravelle Seereisen und Maik Schlüter von Oceania Cruises gestern Abend in die Gastwirtshaft Amon in Wien ein.

Bei einem hervorragendem Essen - getreu dem Motto von Oceania Cruises: "Die beste Küche auf See" - berichteten die beiden Kreuzfahrt-Experten so von ihren einzigartigen Eindrücken und Erlebnissen an Bord. Und davon gab es so einige.

Zu den Höhepunkte der Vista gehören:

zwölf Speisemöglichkeiten, davon vier brandneue

1.200 Gäste, die von 800 Besatzungsmitgliedern bedient werden. Das bedeutet zwei Besatzungsmitglieder für je drei Gäste

Die geräumigsten Standard-Kabinen auf See mit mehr als 290 Quadratmetern

Alle Penthouse-Suiten und -Kabinen verfügen über große Badezimmer mit Regenwaldduschen

Alle Owner's, Vista und Oceania Suiten verfügen über luxuriöse Whirlpools

Palastartige Owner's Suiten und die Bibliothek an der Spitze des Schiffes sind exklusiv im Ralph Lauren Home Design gestaltet

Neue Veranda-Kabinen der Concierge-Ebene für Alleinreisende

Acht Bars, Lounges und Unterhaltungsmöglichkeiten

Aquamar Spa + Vitality Center und Aquamar Spa-Terrasse

Concierge- und Executive-Lounges mit Personal für Concierge-Kabinen bzw. Suiten

Weitere Informationen zur Vista unter: de.oceaniacruises.com/ships/vista (red)