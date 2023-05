Viva Cruises: Dritter Neubau kommt 2024

Bisher war das Schiff mit dem Arbeitstitel Viva Three angekündigt worden. In Anlehnung an das Unternehmensmotto „Enjoy the Moment“ stehe nun aber der finale Name "Viva Enjoy" fest. Die Jungfernfahrt des dritten Neubaus - ab Frankfurt Richtung Wien - sei akuell für den 22. September 2024 geplant. Auch danach wird das Schiff hauptsächlich auf der Donau ab Wien unterwegs sein. Die Reisen bis Dezember 2024 sind ab heute, 31. Mai 2023, buchbar.

Viva auf Wachstumskurs

Mit dem Flottenzuwachs reagiere der Veranstalter auf die steigende Nachfrage nach Flusskreuzfahrten. „Wir sind in den letzten fünf Jahren stark gewachsen, so auch unser Kundenstamm und die Nachfrage internationaler Gäste, gerade auch auf der Donau. Der dritte Neubau in Kombination mit unserer restlichen Flotte ermöglicht uns wieder neuen Spielraum, im Hinblick auf unsere Routings, aber auch im Hinblick auf unsere internationalen Partner und Gäste“, erklärt Andrea Kruse, Geschäftsführerin von Viva Cruises.

Details zum neuen Schiff

Die Viva Enjoy wird das Schwesternschiff der Viva Two und damit baugleich sein. Das Schiff verfügt demnach ebenfalls über insgesamt 95 Außenkabinen mit Platz für maximal 190 Passagiere. Mit insgesamt drei Restaurants, einer offen gestalteten Lounge, einem großzügigen Sonnendeck und einem Fitness- sowie Wellnessbereich sei das Schiff ein "schwimmendes Premiumhotel mit einem neuen, modernen Look und purem Wohlfühlambiente", so Viva Cruises.

Routen bis Dezember 2024

Auf den achttägigen Reisen „Bezaubernde Donau“ ab Wien geht es im Oktober 2024 unter anderem in die ungarische Hauptstadt Budapest und nach Linz. Darauf folgen im November Vier-Nächte-Citytrips auf der Donau, die ebenfalls jeweils in Wien starten.

Die Adventszeit 2024 können Gäste an Bord der Viva Enjoy schließlich ab Wien oder Nürnberg bei sechstägigen Flussreisen genießen und dabei die schönsten Weihnachtsmärkte Bayerns und Österreichs besuchen.

Über Weihnachten ist eine One-Way-Flusskreuzfahrten von Regensburg nach Wien geplant. Silvester verbringen Gäste in Budapest auf einer weiteren One-Way-Flusskreuzfahrt von Wien nach Regensburg.

Weitere Informationen unter: www.viva-cruises.com (red)