Trauer um Susi Zapletal

Susi Zapletal hat in ihrem viel zu kurzen Leben zahlreiche Touristikunternehmen bereichert. Ihr Weg führte sie u.a. über Meridian, Pan Am, Lauda Air, Fly Niki und zuletzt in die Geschäftsleitung von Klug Touristik. Für Klug war sie zu klug und absolvierte vor Kurzem noch eine Zusatzausbildung zur Immobilienmaklerin.

Immer gut drauf

In der österreichischen Reisebranche galt Susi als eine der quirligsten und fröhlichsten Kolleginnen, die man immer gerne traf. Selbst in schwierigen Situationen war sie noch gut drauf und hat sich nie gescheut, kräftig anzupacken. Ihre geradlinige und korrekte Art hat ihr viel Respekt und Zuneigung gebracht. Jetzt hat sie im 60. Lebensjahr den Kampf gegen ihre heimtückische Krankheit verloren. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie sowie ihren Freundinnen und Freunden. (red.)