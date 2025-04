Sunny Cars verabschiedet Geschäftsführer Detlef Hoffmann

Genau im Gründungsjahr von Sunny Cars 1991 startete auch Detlef Hoffmann seine Karriere im Bereich Mietwagen - zuvor sammelte er bereits touristische Berufserfahrung bei einem Reiseveranstalter, einem Fremdenverkehrsamt und einer Agentur für Tourismusmarketing.

Seine Stationen in der Mietwagenbranche führten ihn dann ab 1991 von Hertz, wo er das touristische Outbound-Geschäft mit Reiseveranstaltern und Reisebüros entwickelte, über FTI mit Schaffung der Marke Drive FTI hin zur Begründung der europäischen Präsenz von Auto Europe - bis er schließlich bei Sunny Cars einstieg. Hier verantwortete Detlef Hoffmann als Geschäftsführer wichtige Meilensteile wie die Firmengründung von Sunny Cars International, den Launch der Marke autobooker.com oder zuletzt die Serviceplattform My Sunny Ride.

Mietwagen-Pionier verabschiedet sich

Hoffmanns Rückzug aus dem Unternehmen sei langfristig vorbereitet worden, betonen die geschäftsführenden Gesellschafter Kai Sannwald und Thorsten Lehmann. Hoffmann habe das Unternehmen durch Mut, Vision und große Schaffenskraft geprägt und werde als Stütze der Geschäftsführung in Erinnerung bleiben. Man freue sich über die weiterhin bestehende freundschaftliche Verbindung.

„Mit Detlef Hoffmann verabschieden wir einen extrem hochgeschätzten Geschäftsführer und Kollegen, der im Laufe seines Lebens im Mietwagensegment sehr viel erschaffen hat, in die mehr als wohlverdiente Rente“, so Sannwald und Lehmann. „Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei Detlef für sein visionäres Handeln, seine Schaffenskraft und seine so erfolgreiche Arbeit in den zurückliegenden elf Jahren."

Hoffmann selbst plane nach einer kurzen "Sommerpause" nicht den vollständigen Abschied aus der Branche: Ab Herbst 2025 möchte er erneut eine Aufgabe in der Touristik übernehmen. „Gerne will ich dann meine Erfahrung wieder einbringen – und dabei weiterhin Spaß haben“, so Hoffmann. (red)