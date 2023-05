vtours präsentiert Sommerportfolio an Campingplätzen

Die Campingsaison ist jetzt eröffnet und bis in den September, Anfang Oktober gibt es für Kurzentschlossene noch ausreichende Verfügbarkeiten mit Eigenanreise in allen gängigen Buchungskanälen. Fast alle Unterkünfte auf den ausgewählten Campingplätzen sind dabei sehr gut ausgestattet.

Fokus auf Kroatien & Italien

Die größte Auswahl an Campingplätzen gibt es in Kroatien, vorrangig in den Regionen Istrien und der Kvarner Bucht sowie an der italienischen Adria-Küste, am Gardasee oder auf Sardinien. Im Herzen der spanischen Costa Dorada an der beliebten Platja de la Mora ist der Camping Torre de la Mora mit oder ohne Flug via Barcelona buchbar.

Die Chalets & Glamping Nassfeld by ALPS RESORTS in Kärnten stehen Gästen auch ganzjährig zur Verfügung. Baumhaus oder Zelt? Diese Frage stellt sich hier besonders abenteuerfreudigen Urlaubern für ihren Aufenthalt.

Sonst sind in den anderen genannten Destinationen überwiegend Mobile Homes, Chalets oder aber auch Appartements buchbar. Besondere Empfehlungen kommen aus Aschaffenburg für das Aminess Maravea Camping Resort oder Arena One 99 Glamping in Istrien. Auf der Insel Hvar und mit einer kurzen Überfahrt vom Festland aus erreichbar, liegt ebenfalls in Kroatien das Valamar Amicor Green Resort und ist besonders für Familien mit eigenem Wasserpark geeignet.

Der Club del Sole – Marina Camping Village am Strand von Punta Marina verspricht sonnenreiche Erholung an der italienischen Adria. Sardinien ist geradezu prädestiniert für einen Urlaub inmitten unberührter Natur. In der Nähe des berühmten Bärenfelsens bei La Maddalena im Norden der Insel findet sich der Campingplatz Capo d'Orso im vtours-Sommerprogramm. (red)