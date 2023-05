Erlebnisreisen: Marco Polo erhält Auszeichnung in Deutschland

Laut „Deutschland Test“ sind die Rundreisen von Marco Polo Reisen für kleine Gruppen konzipiert, um ein intensives erlebnis- und kulturorientiertes Reiseerlebnis zu ermöglichen. Die Reise erfolge mit einer erfahrenen Reiseleitung, die mit der jeweiligen Region vertraut sei. Auf diese Weise könnten Reisende authentische Erfahrungen mit der lokalen Bevölkerung machen. Dabei zeichne sich der Anbieter besonders durch die individuelle Beratung und Gestaltung seiner Erlebnisreisen aus.

Aussagekräftige Bewertungen

An der Befragung konnten ausschließlich Personen teilnehmen, die in den letzten zwölf Monaten eine Erlebnisreise bei einem der relevanten Anbieter gebucht hatten. Über ein Online-Panel mussten die Studienteilnehmenden die von ihnen genutzten Anbieter von Erlebnisreisen anhand von 25 Leistungs- und Servicemerkmalen bewerten. Diese flossen in die fünf Kategorien Angebot, Buchung, Reiseerlebnis, Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenservice ein. Seit 2013 untersucht „Deutschland Test“, das zum Burda Verlag gehört, Produkte, Dienstleistungen und Marken aus verbrauchernahen. (red)