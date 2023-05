Interhome-Gäste planen Urlaub wieder weiter im Voraus

Wie der neueste Ferienhausreport von Interhome zeigt, hat die österreichische Bevölkerung ihr Vertrauen für Urlaubsplanungen zurückgewonnen. So buchen österreichische Gäste des Ferienwohnungsvermittlers ihre Unterkunft wieder vorausschauender.

"Das Buchungsverhalten zeigt ganz klar, dass österreichische Gäste ihren Urlaub wieder längerfristig planen und somit zurück zur "alten" Normalität gefunden haben", bestätigt Erich Mayregger, Country Manager Interhome Österreich. "Auffallend ist zudem, dass der Trend nach Urlaub in einem Ferienhaus oder einer Ferienwohnung auch nach der Pandemie weiter anhält und unsere Gäste vermehrt wieder einen längeren Urlaub buchen. Der Sommerurlaub wird wieder klassisch in Kroatien, Italien sowie in Österreich verbracht", so Mayregger weiter.

Zudem zeigen die Auswertungen, dass der allgemeine Trend nach Winterurlaub im eigenen Land in der vergangenen Wintersaison wieder nach oben ging und Aufenthalte im Sommer bis zu einer Woche nach wie vor am beliebtesten sind.

Winterbuchungen im Vor-Krisen-Vergleich

Rund die Hälfte der österreichischen Gäste buchte ihre Interhome-Unterkunft für die vergangene Wintersaison (1. November 2022 bis 30. April 2023) zwischen 31 Tagen und sechs Monaten im Voraus. Dies entspricht wieder dem gleichen Wert wie in der letzten vollständigen Wintersaison vor der Corona-Pandemie (Winter 2018/19). Langfristige Buchungen, welche über sechs Monate im Voraus getätigt werden, haben in der vergangenen Wintersaison mit 21% gegenüber der Vergleichsperiode im Winter 2018/19 sogar um rund 6% zugenommen. Ein Viertel der ÖsterreicherInnen und Österreicher buchte weniger als 30 Tage vor Unterkunftsbezug.

Bei Buchungen unter 30 Tagen vor Ankunft sind Kurztrips bis zu vier Nächten mit 58% deutlich am beliebtesten. Im Winter 2018/19 lag dieser Wert noch bei 52%. Kurztrips im Winter haben folglich bei kurzfristig buchenden Gästen an Beliebtheit gewonnen, wobei hier auch die Schneelage eine Rolle spielt. Gäste, welche mittelfristig und langfristig buchen, bevorzugten in der vergangenen Wintersaison Aufenthalte zwischen fünf und sieben Nächten – wie bereits im gleichen Zeitraum im Winter 2018/19.

Ausblick auf die Sommersaison 2023

Urlaubshitliste der ÖsterreicherInnen bleibt unverändert

In der Prognose für die beliebtesten Sommer-Destinationen der österreichischen Interhome-Gäste bleibt Kroatien wie in den Vorjahren das Top-Urlaubsland (43%). Gefolgt wie schon in den letzten Jahren von Italien (27%) und Österreich (14%). Auch bei den beliebtesten Urlaubsregionen hat Kroatien die Nase vorne: 20% verbringen ihren Urlaub in Istrien, 12% in der Kvarner Bucht und 11% in Dalmatien. In Italien ist die Toskana am beliebtesten (10%), gefolgt von der Adria mit 7%.

Österreich boomt bei internationalen Reisenden

Gegenüber dem Vorjahr verbringen 25% mehr internationale Interhome-Gäste ihren Sommerurlaub in Österreich. Dies zeigt, dass die Alpenrepublik nicht nur bei den deutschen Nachbarn beliebt ist. Besonders zieht es zudem Niederländer, Tschechen und Franzosen in die österreichischen Berge.

Allgemeine Nachfrage: Italien neu vor Frankreich auf Platz 1

Gemäß dem derzeitigen Buchungsstand wird Italien in den kommenden Sommermonaten mit 24% der Buchungen die beliebteste Feriendestination aller Interhome-Gäste sein und verdrängt damit Frankreich (22%) auf Platz 2 des Top 5-Rankings. Auf Frankreich folgen in der Prognose Spanien (12%), Kroatien (11%) und die Schweiz (8%). Die beliebtesten Regionen im Sommer werden weltweit voraussichtlich die Toskana (7%), die norditalienische Seen-Region (6%), die Côte d'Azur (6%), die Bretagne (5%) und Istrien (5%) sein.

Nähere Informationen unter: www.interhome.at (red)