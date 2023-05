G Adventures veranstaltet von 22. bis zum 28. September 2023 in Peru den laut eigenen Angeben "größten Toursimusgipfel der Welt" als mehrtägiges Mega-Event. Mit dem ersten World Community Tourism Summit am Welttourismustag, dem 27. September 2023, wird die Veranstaltung dann ihren Höhepunkt erreichen. Hier erwarten die Teilnehmer inspirierende Redner und Unterhaltungsangebote - Details dazu sollen schon in Kürze veröffentlicht werden.

GX als riesige "Unterstützungs-Feier"

GX wird von G Adventures zur Unterstützung seines gemeinnützigen Partners Planeterra veranstaltet und findet dieses Jahr in Peru statt. Das südamerikanische Land kämpft nach den jüngsten Unruhen mit der Rückkehr zu den Tourismuszahlen vor der Pandemie. Planeterra feiert auf der Veranstaltung sein 20-jähriges Bestehen und G Adventures sein verspätetes 30-jähriges Jubiläum, das durch die Pandemie um drei Jahre verschoben wurde.

Bruce Poon Tip, der visionäre Gründer von G Adventures, sagt, dass GX eine Veranstaltung sein wird, wie sie die Reisebranche noch nicht gesehen hat. "Eine einzigartige Wohlfühlfeier, die nicht nur den Teilnehmern unvergessliche Erlebnisse bescheren wird, sondern auch das enorme Potenzial hat, Veränderungen voranzutreiben und das Leben der Menschen vor Ort nachhaltig zu verbessern. Durch Spenden für das 20-jährige Bestehen von Planeterra wird GX nicht nur ein Fest für die Sinne, sondern auch eine Chance, Gutes zu tun und etwas zurückzugeben."

65 Agents haben die Chance teilzunehmen

GX wird nur auf Einladung stattfinden, aber G Adventures kündigt an, dass sein beliebtes Incentive-Programm für Reisebüropartner Change Makers als Teil des Gipfels in Peru stattfinden wird. 65 Reisebüropartner aus der ganzen Welt haben also die Chance bei GX dabei zu sein.

Change Makers 2023

Das Incentive-Programm "Change Makers" ist bereits gestartet und läuft bis zum 30. Juni 2023*. Mit der Kampagne möchte G Adventures Expedienten dazu motivieren, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: das Leben von Menschen durch Reisen positiv zu verändern. "Durch das Buchen von G Adventures-Reisen werden ReiseberaterInnen, die sich einen Platz auf dem Change Makers Gipfel verdienen, aus erster Hand erfahren, wie sich ihre Arbeit direkt auf die lokalen Gemeinschaften in den von G Adventures besuchten Destinationen auswirkt", so Bruce Poon Tip.

Reisebüropartner können sich unter https://sherpa.gadventures.com/change-makers/ bei Sherpa anmelden oder mit ihrem regionalen Vertriebsteam sprechen, um weitere Informationen zu erhalten. Weitere Einzelheiten zu GX und dem World Community Tourism Day werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Weitere Informationen über GX unter: gx.gadventures.com (red)