A-ROSA: mit dem E-Bike auf individueller Tour

Die Fahrräder stehen pro Reise in definierten Zeitslots – immer dann, wenn keine von A-ROSA angebotenen Ausflüge mit den E-Bikes stattfinden – für eigene Erkundungen zur Verfügung, wie das Unternehmen mitteilt. Die Crew an Bord der Schiffe reserviert für die Gäste die Ausleihzeiten, wartet die E-Bikes fachgerecht, beantwortet Fragen rund um die Technik und gibt Tipps zu Sehenswürdigkeiten. Zu jedem Verleih gehören auch ein Helm sowie ein Fahrradschloss.

„Mit unseren geführten Fahrradausflügen bieten wir einen generellen Überblick über die Destination und besuchen die Hauptsehenswürdigkeiten. Durch den Verleih unserer E-Bikes haben die Gäste die Möglichkeit, noch mehr von der Stadt zu erkunden und ihre ganz persönliche Wunschroute zu fahren“, erläutert Jennifer Böckmann, Shore Excursion Managerin bei A-ROSA. „Zugleich schaffen wir auch eine klimafreundliche Alternative zum City-Sightseeing und bewegen mehr Gäste zu einem individuellen Ausflug ganz ohne Reisebus.“

Fahrradausflüge

In der Saison 2023 bietet A-ROSA über 50 unterschiedliche geführte E-Bike-Ausflüge an. Während der drei- bis vier-stündigen Touren erfahren die Gäste wissenswerte Informationen zu entlang der Route gelegenen Sehenswürdigkeiten und erkunden nicht nur die europäischen Metropolen, sondern auch Naturhighlights außerhalb der Stadtzentren. Neu ist in dieser Saison z. B. eine Radtour von Lahnstein entlang des Rheins, welche vorbei an der Mündung der Lahn, durch die Stadt aus der Römerzeit und zur Burg Lahneck führt. Immer im Blick: die Landschaft des oberen Mittelrheintals.

Exklusive Fahrradpakete

In Zusammenarbeit mit dem Radreiseveranstalter terranova bietet A-ROSA exklusive Fahrradpakete, welche an insgesamt 38 Reiseterminen in der Saison 2023 stattfinden. Die Pakete umfassen dabei ganztägige Ausflüge mit einem E-Bike sowie einem ortskundigen Reiseleiter, der die Highlights der Region kennt. Die Touren führen zumeist entlang der Reiseroute und werden von einem Kleinbus mit Fahrradanhänger begleitet, welcher auch eine Mitfahrmöglichkeit bietet. Bereits im Paket enthalten sind Picknick- und Getränkepausen sowie Eintrittsgelder für Sehenswürdigkeiten während des Ausfluges. (red)