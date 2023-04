Anex Tour: Zusatzprovision für türkische Top-Hotels

Die Sales-Aktion gilt für Neubuchungen von Pauschalreisen und Nur-Hotel-Buchungen der Marke Anex Tour im Buchungszeitraum 23. bis 30. April 2023. Angewendet wird die Aktion auf Urlaubsbuchungen mit Abreise in der Sommersaison 2023, also bis Ende Oktober. Insgesamt nehmen 81 Hotels im Raum Antalya an der Aktion teil, darunter beliebte Hotelketten wie Delphin, Titanic, Kirman, Regnum, Megasaray und Kaya Hotels. Reisebüros erhalten 3% zusätzlich auf die Grundprovision ausgezahlt. Der Bonus werde mit der Provisionsauszahlung automatisch ausgeschüttet, es entstehe somit kein zusätzlicher Mehraufwand für Agenturen, wie es in einer Mitteilung aus Düsseldorf heißt.

„Bei gleichem Beratungsaufwand erhalten unsere Agenturpartner 3% mehr Provision oder umgerechnet durchschnittlich etwa 25 EUR zusätzlich je Gast“, berichtet Anex Tour-Sales Director Hakan Gürova. „Mit der Aktion geben wir die Einkaufsvorteile unseres Mutterkonzerns direkt an unsere Reisebüros weiter und unterstreichen damit unsere Anerkennung für den Vertrieb, für sehr starke Buchungsmonate im Frühjahr.“

Den Flyer zur Aktion mit allen teilnehmenden Hotels finden Reisebüros hier: (red)