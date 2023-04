Emirates in der Küche mit Thailand

Am 27. März und am 13. April 2023 luden Emirates und ihr Partner zu einer kulinarischen Reise in der ConFusion Kochschule ein. Die Plätze wurden unter allen Interessierten verlost - 24 TeilnehmerInnen kamen schlussendlich in den Genuss von selbstgekochten Thai-Gerichten.

In entspannter Atmosphäre wurden nicht nur die Emirates-Destinationen in Thailand und aktuelle Neuigkeiten vorgestellt, sondern auch gemeinsam typische Thai-Leckerbissen zubereitet und Tipps zur Küchenausstattung und den richtigen Zutaten gegeben.

„Bereits seit 1990 bedient Emirates Bangkok mit regelmäßigen Flügen und bis heute ist Thailand für Österreicherinnen und Österreicher eine der beliebtesten Winterdestinationen. Das macht natürlich auch das Thailändische Fremdenverkehrsamt zu einem langjährigen und wichtigen Partner von Emirates“, so Elisabeth Zauner, Country Managerin von Emirates Österreich. Aktuell bietet Emirates vier tägliche Direktflüge mit dem A380 nach Bangkok an. Nach Phuket gibt es zwei Mal pro Tag eine Direktverbindung. Weitere Destinationen in Thailand, wie beispielsweise Koh Samui, sind über einen Anschlussflug mit örtlichen Fluggesellschaften erreichbar. (red)