Kurs A-ROSA 2023 mit neuen Inhalten

Interessierte Agents können das gesamte Jahr über ihr Wissen rund um A-ROSA, aktuelle Themen und Neuigkeiten auf insgesamt fünf verschiedenen Etappen erweitern. Etwa alle acht Wochen gibt es eine neue Wissenseinheit, die unter www.kurs.a-rosa.de kostenfrei zur Verfügung steht.

Die interaktive Online-Schulungsreihe führt in diesem Jahr auf die Rhône und wird die Region in Südfrankreich näher beleuchten. In der ersten Einheit, welche seit dem 19. April online verfügbar ist, lernen die ReisebüromitarbeiterInnen die neuen Vor- und Nachprogramme in Lyon und Paris kennen und erhalten Informationen zu den neuen inkludierten Ausflügen, der Schwimmschule an Bord der A-ROSA Sena sowie aktuellen Aktionen. Zudem wird das Fahrtgebiet Rhône/Saône mit den Natur- und Städtehighlights ausführlich vorgestellt.

Quizz und Inforeise

Agents, die alle Etappen erfolgreich bestanden haben – hierzu bedarf es im Online-Quizz nach jeder Wissenseinheit mindestens fünf von zehn möglichen Punkten – werden zum Ende des Jahres als „A-ROSA Experten 2023“ ausgezeichnet und sichern sich die Chance auf einen Platz bei einer exklusiven „Kurs A-ROSA Inforeise“ an Bord der A-ROSA Sena.

Neben der interaktiven Online-Schulung stehen weitere verkaufsunterstützende Materialen wie beispielsweise die neue Counterinfo 2023, der Katalog „Erlebnisreisen 2023“ und die Buchungsvorschau 2024 zur Verfügung. Alle Materialien können wie gewohnt über INFOX bestellt werden. (red)