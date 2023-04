Hertz Österreich verstärkt Vertriebsteam

Christoph Horak, der nach einem Ausflug ins Gesundheitswesen und in die Immobilienbranche zurück in die Touristik kehrt, verstärkt seit Anfang April das Vertriebsteam rund um Andreas Weingartner, Director Marketing & Sales.

Hertz freut sich über Branchenprofi

„Wir freuen uns sehr, Christoph Horak als Head of Sales and Key Account Management Österreich gewonnen zu haben. Während seiner langjährigen Tätigkeit im Vertrieb hat er sich nicht nur ein solides Netzwerk in der Reisebranche und im Corporate Bereich aufgebaut, sondern kann auch aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen. Nicht zuletzt aufgrund der wieder stark steigenden Nachfrage nach Mietwägen ist Christoph Horak damit die ideale Verstärkung, die unser Team dringend benötigt hat“, erklärt Andreas Weingartner.

Kontaktdaten:

Zu erreichen ist Christoph Horak unter christoph.horak@hertz.at oder telefonisch unter +43 1 795 42 7673 bzw. 0664 850 57 13. (red)