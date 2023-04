TUI Cruises: Schwimmende Narrenhochburg erstmalig ab Deutschland

Und erstmals startet und endet diese erfolgreiche Eventreise in Deutschland, dadurch kann die An- und Abreise klimafreundlich ganz bequem mit der Bahn erfolgen. Auf der 4-tägigen Reise erobern Prinzessinnen, Matrosen und Piraten die Ostsee. Nach dem Auslaufen in Kiel werden das dänische Kopenhagen und die schwedische Hafenstadt Göteborg angefahren. Nicht nur am Seetag können die Gäste die beliebten Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen genießen, welche auf dieser närrischen Reise durch Kölsch ergänzt werden.

Buchung und Preise

Die 4-tägige Reise „Jeckliner 4“ mit der Mein Schiff 3 ab/bis Kiel vom 15.09. bis 19.09.2023 kostet mit Jeckliner-Programm und den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen in einer Innenkabine bei Doppelbelegung ab 899 EUR pro Person. Eine Außenkabine gibt es ab 989 EUR und eine Balkonkabine ab 1.049 EUR pro Person, jeweils im PRO Tarif. (red)