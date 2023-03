Ruefa Sommerakademie - Zeit für Kreativität

„Die Ruefa Sommerakademie hat sich seit ihrer Gründung vor 37 Jahren mit ihrem einmaligen Angebot nachhaltig als Marktführer im Bereich des Kreativurlaubs etabliert“, so Helga Freund, Geschäftsführerin Ruefa. „Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Man spürt die entspannte und entschleunigte Atmosphäre, in der sich die TeilnehmerInnen eine erfüllende und vitalisierende Auszeit vom Alltag gönnen. Über 60% der Gäste kommen wieder, die Auslastung von 95% (im Sommer 2022) spricht für sich“, fasst Michele Fanton, Geschäftsführer Ruefa, zusammen.

Flexibilität bei großer Auswahl

Der Pauschalpreis beinhaltet die Teilnahmemöglichkeit an allen Kursangeboten des jeweiligen Aufenthaltszeitraumes. Die UrlauberInnen entscheiden erst vor Ort, an welchen Kursen sie teilnehmen möchten. Die Kurseinheiten dauern jeweils ca. zwei Stunden und finden an fünf Tagen pro Woche statt. Bevor es losgeht, stellen die KursleiterInnen das jeweilige Wochenprogramm vor. Die Teilnehmenden können ihre Urlaubstage völlig individuell zusammenstellen und an so vielen Kursen teilnehmen, wie sie möchten.

Die KursleiterInnen bringen jahrelange Erfahrung in ihren jeweiligen Bereichen mit. Einer von ihnen ist Marios Anastassiou, er produzierte für den aktuellen Kinohit „Griechenland“ die Filmmusik und mehrere Songs. „Unsere KursleiterInnen kommen aus aller Welt, sie können sich auf AnfängerInnen genauso einstellen wie auf Fortgeschrittene. Alle Materialien werden von uns zur Verfügung gestellt“, so Dr. Wolfgang Löhnert, Geschäftsführer der SOAK.

Lernen mit Meerblick

Die Kursplätze, wie das Amphitheater mit Blick auf das Meer oder das Gelände des alten Bauernhofs, befinden sich in einem idyllischen Dorf an der Landzunge von Vasilikos. Inmitten unberührter Natur sind die TeilnehmerInnen in Studios auf dem großzügigen Kursgelände untergebracht. Zu Fuß erreichbar sind zudem ein kleiner Supermarkt, ein Obst- und Gemüsegeschäft, Auto-, Quad- und Fahrradvermietung sowie eine Bushaltestelle.

32 neue Kurse 2023

Bildende & angewandte Kunst:

Aquarell mit Helmar Matthias Bazinger (7.7.–4.8.)

Spielwiese Acrylmalerei mit Bella Volen (16.6.–7.7.)

Draw & Paint mit Vrovro Geiger (4.8.–1.9.)

Vom Gegenstand zur Abstraktion und zurück mit Stefan Nützel (4.8.–1.9.)

Experimentieren mit Acrylfarben mit Almut Reichenbach (1.–15.9.)

Farbe, Form & Fantasie mit Mo Häusler (1.–15.9.)

Mensch & Tier (Porträtzeichnen) mit Bella Volen (16.6.–7.7.)

Aktzeichnen mit Adele Razkövy (7.–21.7.)

Aktzeichnen mit Ben Siegel (21.7.–11.8.)

Skulpturales Gestalten mit Gips mit Helmar Matthias Bazinger (7.–28.7.)

Körperharmonie:

Pilates mit Elisabeth Czihak-Haas (28.7.–18.8.)

Qigong sowie Mobility & Moves mit Stefan Drokan (16.6.–7.7.)

sMOVE (Grinberg Methode) mit Jessica Sartorius (7.–28.7.)

Rückenglück-Training mit Michaela Kratky (18.8.–1.9.)

Meditation & Rhythmus mit Gerhard Kero (8.–22.9.)

Tanz:

Brasil-Ethno-Tanz mit Ivan Vasconcellos (4.–25.8.)

Musik:

Sing it loud mit Ursula Gerstbach (2.–16.6.)

Pop-Chor mit Nina Braith (16.–30.6.)

Mojo Igapo (Singen) mit Thanasis Spinos & Tasos Fournogerakis (30.6.–21.7.)

Heiße Tage – coole Rhythmen mit Burag Mesrobyan (28.7.–11.8.)

Theater:

Play a Story mit Alexander Hoffelner (7.–28.7.)

Impro.Szenen mit Renate Aichinger (18.8.–8.9.)

Entdecke den Clown in dir (Improvisation und Clowntheater) mit Vrovro Geiger (18.8.–1.9.)

Schreiben & Stimme:

Deine Worte! – Textwerkstatt mit Alexandra Koch (9.–30.6.)

Voice meets Soul – frei und kräftig klingen mit Susanne Eggert (7.–21.7.)

Fotografie:

Minimalinvasive Porträt-Fotografie und Storytelling mit Martin Homolka (7.–28.7.)

Fotografie mit Riki Kaiser (18.8.–8.9.)

Künstlerische Fotografie mit Esther Vörösmarty (8.–22.9.)

Fotografie verändert mit Dimitris Skalistiris (22.9.–6.10.)

Kinder- und Jugendprogramm: