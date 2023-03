Airtours: Blattgold und Business Dinner

Next Slide

Im März lud airtours zu zwei Veranstaltungen in Wien: Gemeinsam mit der Agentur Diamonde ging es für eine illustre Runde in ein japanisches Restaurant. Unter dem Motto „Blattgold“ stand ein Seminar der Reihe „airtours & friends“, das im Hotel Imperial über die Bühne ging.

Kürzlich lud airtours in Kooperation mit der Agentur Diamonde eine kleine Gruppe von Luxusexpertinnen und -experten aus Ostösterreich ins angesagte Restaurant Shiki zum Japanese Fine Dining in die Innere Stadt. Peter Zwickl, Senior Director Agentur Diamonde und Claudia Janner-Moser, Sales & Marketing Manager airtours Österreich, entführten die Agents auf eine bunte Reise voll mit Lifestyle-Stories. Die Agentur Diamond vertrat bei diesem Event die Hotels The Chedi Muscat im Oman und das Abaton Island Resort & Spa auf Kreta.

airtours & friends: Seminar Blattgold

Am 23. März fand ein Live-Seminar der Reihe ‚airtours & friends‘ statt, diesmal unter dem Motto „Blattgold“. 31 Luxusexpertinnen und -experten reisten aus verschiedenen Bundesländern an, um sich im Hotel Imperial zu treffen und dort einen Tag zusammen mit Oliver Kreipe, Manager airtours & friends, zu verbringen.

Die Teilnehmenden erfuhren Spannendes über die Trends der Luxusbranche. Außerdem gab es Aktuelles aus der Glücksforschung und der Psychologie, Handlungsvorschläge und handfeste Texte für die tägliche Arbeit, Ideen zur Zeitersparnis und die besten ‚airtours & friends‘ Stories mit spannenden Hintergrundfakten. Als Gäste begrüßte airtours HotelvertreterInnen der Marken One&Only, Scenic sowie Doms Resorts. (red)