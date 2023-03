Ibis budget: Backpacking Deluxe in Phnom Penh

In der Hauptstadt Phnom Penh befinden sich etwa der Zentralmarkt im Art-Déco-Stil, der imposante Königspalast und das National-Museum mit historischen und archäologischen Exponaten. Dort hat nun das ibis budget Phnom Penh Riverside eröffnet. Es ist das erste Hotel von ibis budget im Königreich und versteht sich mit seinem modernen, funktionalen Design als modernes und smartes Basecamp für preisbewusste Reisende.

Zentrale Lage

Das Hotel hat 110 Zimmer vom Standardzimmer bis zur Familiensuite. Jedes Zimmer verfügt über eine Badewanne. Für den kleinen Hunger gibt es im Hotel Food-Automaten zur Selbstbedienung. Da bei einem kurzen Aufenthalt die Lage wichtiger ist denn je, befinden sich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie das Independence Monument, das National Museum of Cambodia und der Royal Palace nur wenige Gehminuten entfernt. Auch die Diamond Island Convention Centre and the Aeon Mall befinden sich in der Nachbarschaft, ins Viertel Phnom Penh geht es schnell über die nahe Brücke. (red)