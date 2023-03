Costa & AIDA-Partnerevent in Wien

Die Kreuzfahrt-Reedereien Costa Kreuzfahrten und AIDA Cruises, die beide zur Costa Group gehören, luden am 15. März 2023 zum Partnerevent ins Boutique Hotel MOTTO in Wien in den Raum BEL ÈTAGE ein. Mehr als 30 Vertriebspartner folgten der Einladung am Vorabend der Wiener Ferien-Messe, um gemeinsam einen Abend in gemütlicher Atmosphäre zu verbringen und eine liebgewonnene Tradition wieder aufleben zu lassen.

„Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele Vertriebspartner unserer Einladung zum Auftakt der Ferien-Messe in Wien gefolgt sind. Wir schätzen die Fachgespräche mit unseren Partnern immer sehr und freuen uns gemeinsam über die erfolgreiche Buchungslage in Österreich, die uns Optimismus und Zuversicht für dieses Jahr gibt“, sagen Ulrike Soukop, General Manager Österreich & Schweiz von Costa Kreuzfahrten und Uwe Mohr, Vice President Sales von AIDA Cruises anlässlich des Partnerevents.

Gastgeber beim Event seitens Costa Kreuzfahrten waren Andrea Tavella (Head of Austria), Ulrike Soukop (General Manager Austria & Switzerland) und Bernhard Bohn (Sales Director).

Von AIDA Cruises begrüßten Alexander Ewig (Senior Vice President Sales & Marketing), Uwe Mohr (Vice President Sales) und Alexandra Lösche (Manager Business Development) die teilnehmenden Vertriebspartner im Hotel Motto. (red)