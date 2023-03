Streiks an deutschen Airports

Passagiere müssen sich zum Wochenstart an mehreren Flughäfen auf längere Wartezeiten und womöglich auch Flugausfälle einstellen, denn Verdi hat erneut zum Arbeitskampf aufgerufen. Betroffen sind der Hauptstadtflughafen BER sowie die Flughäfen in Hamburg, Hannover und Bremen.

Flüge ab Wien

Auch der Flughafen Wien-Schwechat ist von den heutigen Streiks an den Flughäfen Berlin, Bremen, Hamburg und Hannover betroffen. Von den vier deutschen Städten stehen die Destinationen Berlin, Hamburg und Hannover an, geplant waren 29 Flüge, davon fallen aus gestriger Sicht 20 aus, so ein Sprecher des Flughafens Wien. "Wir empfehlen allen Reisenden, sich bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter bezüglich ihrer Flugreise zu erkunden", hieß es dazu.

Verdi ruft erneut zum Streik auf

Die deutsche Gewerkschaft Verdi hat Sicherheitspersonal sowie andere Beschäftigte zu einem Arbeitskampf aufgerufen. Nach Angaben des Flughafenverbandes ADV werden nach aktuellem Stand insgesamt 351 Abflüge gestrichen. Erneut würden Reisende zum Spielball des Arbeitskampfes, kritisierte der Verband und monierte, die Ankündigung sei kurzfristig gekommen. Die Passagiere hätten kaum eine Chance, sich Alternativen zu suchen.

Hintergrund der Arbeitsniederlegung

Hintergrund sind laut Gewerkschaft die erfolglosen Kollektivertrags-Verhandlungen für die Bezahlung der Luftsicherheitsbeschäftigten für Arbeiten zu ungünstigen Uhrzeiten. Aber auch Verhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste sowie für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen spielten eine Rolle.

Verdi steht nach eigenen Angaben seit Jahren mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) in Verhandlungen. Die Zuschläge seien seit 2006 nicht mehr verbessert worden, seit 2013 werde über eine Erhöhung gesprochen. Die Arbeitgeber hätten bisher kein Angebot vorgelegt. Vom BDLS lag zunächst keine Stellungnahme vor. (APA / red)