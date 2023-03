Mövenpick BalaLand Resort am Plattensee eröffnet

Inspiriert von Jules Vernes Roman „In 80 Tagen um die Welt“ lädt das 5-Sterne-Resort Urlauber aus aller Welt zu einer maßgeschneiderten Reise durch die Schweizer Gastfreundschaft in Ungarn ein. Die soeben eröffnete Anlage liegt am Ufer des größten Sees in Mitteleuropa und setzt neue Maßstäbe für die lokale Tourismusbranche. Es ist Ungarns erstes 5-Sterne-Haus einer internationalen Premium-Marke am See, die für ihre Schweizer Gastfreundschaft bekannt ist und die wesentlichen Freuden des Lebens durch Momente des wahren Genusses zelebriert. Das Hotelresort ist Teil eines umfassenderen Entwicklungsprojekts, das einen Familienpark mit dem Namen BalaLand umfasst.

„Die Eröffnung des ersten Mövenpick-Hotelresorts in Ungarn ist ein großes Privileg, ein echter Meilenstein und eine große Entwicklung für das lokale Gastgewerbe und die Tourismusbranche. Das erste internationale 5-Sterne-Resort am Plattensee zu sein, bedeutet für uns eine große Auszeichnung. Eine atemberaubende Umgebung mit fesselnden Innenräumen und einem emblematischen, zeitlosen Design sind Attribute, für die wir anerkannt werden wollen", sagt Dieter Prachner, General Manager des Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton.

Entspannung und Kulinarik

Das Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton bietet 109 moderne und komfortable Zimmer mit Premium-Qualität, darunter 46 Suiten. Jedes Zimmer zeichnet sich durch ein einzigartiges Thema aus, das in Anlehnung an den Roman „In 80 Tage um die Welt mit Phileas Fogg" gestaltet wurde. Gäste profitieren zudem von dem umfangreichen Angebot an Entspannungs- und Wellnesseinrichtungen im Hotel, die ihren Aufenthalt noch angenehmer machen. Auf der 4. Etage befinden sich fünf SPA-Behandlungsräume, drei Saunen, eine Salzkabine, ein Dampfbad und ein Raum für Paartherapie. Gästen, die sich aktiv erholen möchten, steht ein voll ausgestatteter Fitnessraum zur Wahl. Der BalaLand Family Park bietet Unterhaltungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich, die sich perfekt für Familien mit Kindern eignen, wobei der Schwerpunkt auf den Nachwuchs im Vorschulalter liegt.

Feinschmecker werden im Pirate Restaurant & Terrace verwöhnt, wo ein luxuriöses Frühstücks- und Abendbuffet serviert wird, das von der zeitgenössischen internationalen Küche, feinsten lokalen Delikatessen und ausgewählten Mövenpick-Spezialitäten inspiriert ist. Die Hotelbar, der Reform Club, nimmt Gäste auf eine inspirierende Reise zu einem berühmten Londoner Club mit, der im 19. Jahrhundert gegründet wurde und in dem Phileas' Reise begann.

Familienspaß garantiert

Auf außergewöhnliche Erlebnisse, sowohl drinnen als auch draußen, verspricht der ans Resort angrenzende FamilyPark. Eltern mit ihren Kindern können sich auf 6.000 Quadratmetern im Wasserpark, im Abenteuerpark mit vielen Funktionen und bei Spielen austoben, die man nirgendwo anders findet. Außerdem gibt es hier ebenfalls Wellnessbereiche mit Saunen sowie Restaurants und Buffets, die für das leibliche Wohl sorgen.

Das Mövenpick BalaLand Resort im Dorf Szántód besticht durch seine erstklassige Lage am Südufer des Plattensees in der Nähe des einzigen Fährhafens, der die beiden Seiten des Sees verbindet. (red)