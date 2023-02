Costa: Zusätzliche Mittelmeer-Routen für 2023

„Wir haben für die Costa Fortuna exklusive Reiserouten entworfen, die im nächsten Sommer nur von uns angeboten werden. Auf diese Weise bieten wir eine zusätzliche Möglichkeit, das Mittelmeer zu entdecken und mehr Zeit für die Erkundung einer Vielzahl von Zielen zu haben", so Mario Zanetti, Präsident von Costa Kreuzfahrten.

Details zu den drei neuen Routen

Von 24. Juni bis zum 19. August 2023, wird Kunden eine wie die Reederei ankündigt "noch nie dagewesene Reiseroute, die zwei der beliebtesten Reiseziele des Mittelmeers in einem einzigen Urlaub umfasst" - nämlich die Kombination der griechischen und der balearischen Inseln - geboten. Das vollständige Programm dieser Kreuzfahrten umfasst: Savona, Civitavecchia/Rom und Messina, die griechischen Inseln Kreta (mit Anlaufen von Heraklion), Rhodos, Mykonos, Santorin sowie Kefalonia (mit Anlaufen von Argostoli) mit daran anschließenden Halten in Palma de Mallorca, Barcelona und Marseille.

Die zweite Route der Costa Fortuna ist den Kanarischen Inseln gewidmet, wo bis zu fünf Orte des Archipels (Arrecife, Puerto del Rosario, Las Palmas, San Sebastian de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife), sowie Madeira, Málaga, Savona und, bei einigen Fahrten, Civitavecchia/Rom besucht werden können. Die Abfahrtszeiten sind vom 29. April bis zum 10. Juni, sowie am 2. und 16. September.

Die dritte Route, die am 16. April, 30. September und 14. Oktober angeboten wird, führt indessen nach Istanbul (wo die Gäste auf den Abfahrten im September und Oktober auch übernachten können) und Izmir in der Türkei, nach Athen in Griechenland und Malta sowie nach Savona, Civitavecchia/Rom, Catania, Barcelona und Marseille.

Vom 28. Oktober bis Mitte November bietet die Costa Fortuna außerdem drei- und viertägige Minikreuzfahrten im westlichen Mittelmeer nach Barcelona und Marseille an, die von Savona aus starten.

Weitere Mittelmeer-Routen 2023

Neben der Costa Fortuna wird Costa Routen auf drei Schiffen im westlichen Mittelmeer und zwei Schiffen im östlichen Mittelmeer mit einwöchigen Kreuzfahrten anbieten. Die Costa Smeralda, die Costa Toscana und die Costa Diadema werden Italien, Frankreich und Spanien anlaufen; die Costa Deliziosa wird von Venedig/Marghera und Bari aus zu den schönsten Inseln Griechenlands, darunter Mykonos und Santorin, aufbrechen; die Costa Pacifica wird im neuen Heimathafen Taranto liegen und Malta und die griechischen Inseln ansteuern. (red)