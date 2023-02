Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 8/9

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

WorldPride in Sydney:

Noch bis zum 5. März findet in Sydney der WorldPride statt. Während dieser Zeit sind an verschiedenen Orten in der Stadt unterschiedliche Veranstaltungen geplant. Dazu gehört auch eine Pride-Parade am morgigen Samstag. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen grundsätzlich meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Kundgebung in Brüssel:

Morgen findet in Brüssel eine Kundgebung zur Unterstützung der Ukraine statt. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen grundsätzlich meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen. Auch in Großbritannien und Frankreich sind am Wochenende Demonstrationen geplant.

Demonstration auch in Lissabon:

Ebenfalls am Samstag kommt es in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon zu einer Demonstration von Angestelltem im Bildungswesen. Die Demonstration beginn vor dem Palast der Justiz und endet vor dem Parlamentsgebäude. Es wird eine hohe Beteiligung an der Veranstaltung erwartet. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen grundsätzlich meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Marsch von Ultranationalisten in Sofia:

Nicht zuletzt findet heute Lukov-Marsch der Ultranationalisten in Sofia statt. Der Protest beginnt um 17 Uhr am Nationalen Kulturpalast und wird bis 21:30 Uhr in der Trakai-Straße dauern. Eine Gegendemonstration wird sich um 16:30 Uhr an der Sveta-Nedelya-Kirche versammeln.

Tag der Bauern in Myanmar:

Am Donnerstag wird in Myanmar der Tag der Bauern begangen. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen sowie Anweisungen der Behörden befolgen.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)