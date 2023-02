Patenschaft 2022: TUI Cruises spendet für Ukraine Nothilfe

Den Scheck von 50.000 Euro überreichte Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises, auf der internen Jahresveranstaltung an Michelle Sager, Referentin Unternehmenskooperation von Plan International.

„Mit unseren Schiffen bereisen wir die Weltmeere, entdecken neue Länder und erleben immer wieder aufs Neue die wunderbare Vielfalt unterschiedlicher Menschen und Kulturen. Mit großer Anteilnahme und Besorgnis verfolgen wir den Krieg in der Ukraine. Die Bilder, die uns erreichen, machen fassungslos. Daher war es uns wichtig, hier einen Beitrag zu leisten und Spenden für die Betroffenen zu sammeln“, erklärt Meier.

„Acht Millionen Menschen sind mittlerweile aus der Ukraine geflüchtet. Gerade Kinder sind oft besonders stark betroffen und werden in Krisen und Kriegen nicht selten vergessen. Mit der Spende können wir dringend benötigte Hilfsmaßnahmen leisten, um sie und ihre Familien zu unterstützen, sagt Kathrin Hartkopf, Sprecherin der Geschäftsführung von Plan International Deutschland e.V. Die Kinderrechtsorganisation konzentriert sich in ihrer Arbeit besonders auf den Schutz und die psychosoziale Betreuung von Kindern, denn sie werden in Krisen und Kriegen häufig vergessen.

Aktionen an Bord und an Land

Verschiedene Aktionen wie interne Flohmärkte oder auch eine Tombola der Mitarbeitenden brachten Geld für den Verein. Der Großteil der Summe kam zu Beginn 2023 mit der Neujahrstombola an Bord der Mein Schiff Flotte zusammen – mehr als 30.000 Euro nahmen die Schiffe für den guten Zweck ein. Die TUI Cruises Patenschaft unterstützt jedes Jahr ein Projekt aus den Bereichen Soziales Engagement oder Umwelt. In diesem Jahr sammelt die Kollegschaft der Hamburger Reederei für den Verein „Knack den Krebs - Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg e.V.“. (red)