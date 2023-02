Celebrity Cruises: neue Ziele, Events und neues Schiff

„Pride at Sea“ im Juni

Juni ist Pride-Monat: Celebrity Cruises begeht die jährliche „Pride at Sea“ zum fünften Mal – es ist die größte Pride-Feier auf See mit einer flottenweiten Party, die am 10. Juni an Bord der Celebrity Edge beginnt. Die achttägige Kreuzfahrt führt von Barcelona über Valencia, Ibiza, Ajaccio (Korsika), Portofino und La Spezia (italienische Riviera) nach Civitavecchia (Rom). Die Pride-Partys finden parallel auf allen Schiffen der Celebrity-Flotte statt, wobei jedes Schiff den Staffelstab an das nächste Schiff übergibt, um die Feierlichkeiten auf der ganzen Welt am Laufen zu halten. Mehr Infos: www.celebritycruises.com/int/specialty-cruises/

Ägypten neu im Programm

Celebrity Cruises kehrt im Sommer 2023 mit sieben Schiffen nach Europa zurück und bietet dabei verschiedene 5- bis 14-tägige Routen sowie eine Vielzahl an einwöchigen Kreuzfahrten an. Neu angelaufen wird unter anderem Alexandria in Ägypten – Ausgangspunkt für Ausflüge zu den berühmten Pyramiden von Giseh und zur Sphinx. Die Celebrity Apex, die nach ihren Norwegen- und Ostsee-Touren im Sommer dann Mitte September ins Mittelmeer fährt, steuert im Oktober zweimal Ägypten an. Auch die Celebrity Infinity wird im Winter nach Ägypten fahren. Im Februar, März und April 2024 finden mehrere elf- und zwölftägige Kreuzfahrten ab/bis Piräus statt. Auch die Celebrity Infinity wird in Aschdod und in Alexandria zwei volle Tage liegen.

Mehr Europa

Die Celebrity Reflection bietet in den Sommermonaten nicht nur Kreuzfahrten entlang der italienischen Riviera, nach Spanien und Frankreich an. Im Fokus steht vor allem Griechenland. Mit der Celebrity Infinity bietet das Unternehmen in der kommenden Wintersaison erstmalig Kreuzfahrten ab Europa an. Ab Ende November fährt die Celebrity Infinity ab/bis Barcelona auf die Kanarischen Inseln. Auf diesen zwölf- und dreizehntägigen Routen geht es zum ersten Mal seit 2008 auch wieder nach Marokko.

Asien und Feuerland

Die Celebrity Solstice wird zwischen November 2023 und Ende März 2024 mehrere 13-tägige Kreuzfahrten zu Zielen in Thailand (darunter Koh Samui und Bangkok) und Vietnam (unter anderem die Halong Bucht, Hue und Nha Trang) anbieten und dabei zwischen den Metropolen Singapur und Hongkong pendeln.

In Südamerika kommt die Celebrity Eclipse zum Einsatz. Das Schiff wird von Dezember 2023 bis April 2024 mehrmals zwischen Valparaíso in Chile und Buenos Aires in Argentinien verkehren und dabei die Naturschönheiten von Feuerland ansteuern.

Jungfernfahrt der Celebrity Ascent

Die Celebrity Ascent, das vierte Schiff der innovativen Edge-Klasse von Celebrity Cruises, bricht am 3. Dezember in Fort Lauderdale zu ihrer Jungfernfahrt auf. Auf ihrer ersten Kreuzfahrt geht es acht Tage lang durch die östliche Karibik. Mehr zu den Routen und zum Schiff: www.tip-online.at/news/51679/celebrity-ascent-hat-erstmals-wasser-unterm-kiel/ (red)